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Во Владивостоке погиб подросток, делая селфи на железнодорожном вагоне
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РИА Новости

Во Владивостоке погиб подросток, делая селфи на железнодорожном вагоне

04:31 23.12.2019 (обновлено: 04:33 23.12.2019)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЖелезнодорожное депо города Владивостока
Железнодорожное депо города Владивостока
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Железнодорожное депо города Владивостока. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 23 дек - РИА Новости. Подросток погиб от удара электрическим током, когда залез на железнодорожный вагон во Владивостоке, чтобы сделать селфи, сообщает Дальневосточная железная дорога.
Отмечается, что инцидент с 13-летним ребенком произошел 22 декабря на станции Гайдамак Дальневосточной железной дороги.
"По предварительной информации, пострадавший, игнорируя знаки "Осторожно, электрическое напряжение!", установленные на опорах контактной сети и цистерне, залез на вагон с целью сделать селфи. Оказавшись под устройствами контактной сети с рабочим напряжением 27,5 кВ, он был смертельно травмирован электрическим током", - говорится в сообщении.
По данным ДВЖД, с начала года это уже третий случай гибели подростка на полигоне железной дороги. В 2018 году таких случаев было шесть.
Руководство ДВЖД призывает соблюдать правила безопасности на объектах железной дороги и просит родителей и педагогов объяснять их детям.
Селфи-палка. Архивное фото
26 сентября 2017, 14:02
В Воронеже погиб подросток, пытаясь сделать селфи на строящейся высотке
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Дальневосточная железная дорогаВладивостокПриморский крайПроисшествия
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