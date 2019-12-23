Во Владивостоке погиб подросток, делая селфи на железнодорожном вагоне

"По предварительной информации, пострадавший, игнорируя знаки "Осторожно, электрическое напряжение!", установленные на опорах контактной сети и цистерне, залез на вагон с целью сделать селфи. Оказавшись под устройствами контактной сети с рабочим напряжением 27,5 кВ, он был смертельно травмирован электрическим током", - говорится в сообщении.

По данным ДВЖД, с начала года это уже третий случай гибели подростка на полигоне железной дороги. В 2018 году таких случаев было шесть.