Крымский мост уже сэкономил перевозчикам почти 29 миллиардов рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости. Прямая экономия автовладельцев и перевозчиков грузов после введения в строй автодорожной части моста через Прямая экономия автовладельцев и перевозчиков грузов после введения в строй автодорожной части моста через Керченский пролив составила почти 29 миллиардов рублей, сообщили в инфоцентре "Крымский мост".

Президент России Владимир Путин в понедельник примет участие в открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту . Ранее Ростехнадзор подтвердил технологическую готовность железнодорожной части моста, а Росавтодор в свою очередь выдал разрешение на ее ввод в эксплуатацию. Таким образом, строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено.

"С бесплатным мостом автовладельцы и перевозчики не потратили на паром 28,8 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.

По данным инфоцентра, за 19 месяцев работы автодорожной части моста по нему проехало 8,5 миллиона машин, в том числе 900 тысяч грузовиков и 110 тысяч автобусов.

"Это в 1,7 раза больше, чем перевезла Керченская паромная переправа, начиная с 2015 года (5,1 миллиона транспортных средств)", - говорится в сообщении.