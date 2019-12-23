Крымский мост уже сэкономил перевозчикам почти 29 миллиардов рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости. Прямая экономия автовладельцев и перевозчиков грузов после введения в строй автодорожной части моста через Керченский пролив составила почти 29 миллиардов рублей, сообщили в инфоцентре "Крымский мост".
Президент России Владимир Путин в понедельник примет участие в открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту. Ранее Ростехнадзор подтвердил технологическую готовность железнодорожной части моста, а Росавтодор в свою очередь выдал разрешение на ее ввод в эксплуатацию. Таким образом, строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено.
"С бесплатным мостом автовладельцы и перевозчики не потратили на паром 28,8 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
По данным инфоцентра, за 19 месяцев работы автодорожной части моста по нему проехало 8,5 миллиона машин, в том числе 900 тысяч грузовиков и 110 тысяч автобусов.
"Это в 1,7 раза больше, чем перевезла Керченская паромная переправа, начиная с 2015 года (5,1 миллиона транспортных средств)", - говорится в сообщении.
Мост в Крым из Краснодарского края - самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей планировалось на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая прошлого года.
03:49Крымский мост