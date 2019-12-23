Кот Мостик "проверил" железнодорожную часть Крымского моста

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Телеканал "РЕН ТВ" опубликовал видео, главным героем которого стал кот по кличке Мостик, "проинспектировавший" железнодорожную часть Крымского моста.
На кадрах видно, как питомец прогуливается по железнодорожному полотну, словно "осматривая" уложенные рельсы. Напоследок Мостик покрасовался перед журналистами.
В понедельник президент Владимир Путин примет участие в церемонии открытия железнодорожной части Крымского моста через Керченский пролив, по которой будут следовать поезда с материковой части России на полуостров и обратно.
Мост в Крым из Краснодарского края – самый протяженный в России (19 километров). В мае 2018 года Путин открыл автомобильную часть моста с семимесячным опережением графика.
18 декабря, 13:06Песков назвал открытие Крымского моста одним из главных событий года
Ранее власти Крыма и Севастополя заявили, что запуск железнодорожного сообщения позволит снять все транспортные ограничения и превратит полуостров в полноценный круглогодичный курорт.