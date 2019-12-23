Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-23T03:54+0300
https://ria.ru/20191223/1562704039.html
ГЛОНАСС пополнят третьим спутником нового поколения, сообщил источник
https://cdn22.img.ria.ru/images/156228/46/1562284691_0:0:1200:675_1036x0_80_0_0_c2d1d8b14201d1607c672d9ac34b0ccc.jpg
РИА Новости

ГЛОНАСС пополнят третьим спутником нового поколения, сообщил источник

03:54 23.12.2019
226
© Фото : Минобороны РФПуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом системы ГЛОНАСС с космодрома Плесецк
Пуск ракеты-носителя среднего класса Союз-2.1б с космическим аппаратом системы ГЛОНАСС с космодрома Плесецк
© Фото : Минобороны РФ
Пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом системы ГЛОНАСС с космодрома Плесецк. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Запуск третьего навигационного спутника нового поколения "Глонасс-К" с космодрома Плесецк планируется осуществить в марте следующего года, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Ранее другой источник агентства в отрасли рассказал, что в феврале с Плесецка намечается вывести на орбиту резервный спутник предыдущего поколения "Глонасс-М", который сменит в космосе аналогичный аппарат, отказавший в ноябре и переработавший расчетный срок службы.
"Старт третьего спутника "Глонасс-К" планируется в конце марта 2020 года", - сказал собеседник агентства.
В Роскосмосе не стали комментировать РИА Новости данную информацию.
В ноябре еще один источник РИА Новости в отрасли сообщил, что в 2020 году намечается запустить два последних спутника "Глонасс-М", два "Глонасса-К" и первый "Глонасс-К2".
Космический аппарат Гонец-М
Вчера, 03:20
Запуск "Гонцов-М" на ракете "Союз-2" отложили, сообщает источник
Спутники нового поколения "Глонасс-К" и "Глонасс-К2" отличаются от аппарата предыдущего поколения "Глонасс-М" большим количеством излучаемых навигационных сигналов (пять сигналов у "Глонасс-М", семь и девять - у "Глонасс-К" и "Глонасс-К2") и большим сроком службы (семь лет у "Глонасс-М", 10 лет - у "Глонасс-К" и "Глонасс-К2").
Первый спутник "Глонасс-К" был запущен в космос в феврале 2011 года и в настоящее время проходит летные испытания. Второй "Глонасс-К" был выведен на орбиту в декабре 2014 года и с февраля 2016 года работает по целевому назначению.
Сейчас орбитальная группировка российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС включает 28 космических аппаратов (26 "Глонасс-М" и два "Глонасс-К"), из которых 22 работают по целевому назначению, один находится в орбитальном резерве, один - на этапе летных испытаний, три - на техническом обслуживании, один - на этапе ввода в эксплуатацию. Для глобального покрытия Земли навигационными сигналами системы нужны 24 работающих спутника.
Первый пуск ракеты тяжелого класса Ангара-А5
02:15
Ракета "Ангара" отмечает пятилетие первого и последнего пуска
1310000
Обсудить 1
Глонасс К-2Глонасс-К1Плесецк (космодром)ГЛОНАСС (система навигации)Космос - РИА Наука
Рекомендуем
Крымский мост
Крымский мост дал толчок развитию мостостроения в России
Крымский мост через Керченский пролив
Ж/д часть Крымского моста может работать в ритме, близком к метро
Доставка новогодней елки в Кремль
В Московском Кремле установят главную новогоднюю елку России
Телескоп астронома Геннадия Борисова
Комета Борисова пробудет в Солнечной системе десятилетия
Рабочие на строительстве Крымского моста через Керченский пролив со стороны Тамани
Строители Крымского моста рассказали подробности его конструкции
Люди фотографируются напротив Крымского моста
Первый пассажирский поезд проедет по Крымскому мосту 25 декабря
Заседание Совета Федерации РФ
Совфед рассмотрит законы об обороте лекарств, виноделии и отдыхе детей
Вид на Буэнос-Айрес
В Аргентине уволился укравший книгу посол Мексики
Строительство газопровода Северный поток-2
Allseas отвела строившие "Северный поток – 2" суда из Балтийского моря
Вид на Крымский мост с Крымского полуострова
Крымский мост уже сэкономил перевозчикам почти 29 миллиардов рублей
Кот по кличке Мостик на руках строителя Крымского моста
Кот Мостик останется на Крымском мосту еще на несколько месяцев
Кот проинспектировал Крымский мост
Кот Мостик "проверил" железнодорожную часть Крымского моста
Первый пуск ракеты тяжелого класса Ангара-А5
Ракета "Ангара" отмечает пятилетие первого и последнего пуска
Железнодорожное депо города Владивостока
Во Владивостоке погиб подросток, делая селфи на железнодорожном вагоне
Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик Ту-160 в воздухе
В России планируют создать беспилотный стратегический бомбардировщик
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:06Температура воздуха в Москве может установить новый рекорд
08:04Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в понедельник
08:02Москвичи более 500 млн раз воспользовались электронными услугами
08:00На страже каникул: как обеспечат безопасность москвичей в праздники
07:56Израиль разрешили христианам из Газы приехать в Иерусалим на Рождество
07:52Власти Новосибирска ответили жителям, встревоженным формой катка
07:47В Приморье арестован подозреваемый в ограблении банка
07:41Еще восемь пересадок с МЦД на метро, МЦК и ж/д появится к 2024 году
07:36Экономисты оценили рейтинг самых востребованных профессий в России
07:22Пассажиры московского метро смогут пройти новогодний квест
07:19Китай снизит ввозные пошлины на более чем 850 товаров
07:16В Сирию привезли пряники и мед из Тульской области
07:08Названы продукты, которые россияне чаще всего покупали в 2019 году
07:00Российские ученые создали новый сплав для добычи полезных ископаемых
06:52Новые "Звездные войны" возглавили российский прокат в выходные
06:48В Гондурасе 19 человек погибли в ходе беспорядков в тюрьме
06:40"Единая Россия" приостановила членство экс-мэра столицы Камчатки
06:35В красноярской больнице нашли пропавшую 16 лет назад жительницу Томска
06:31Исследование показало, как изменился средний чек за поход в магазин
06:22Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать елку к Новому году
Лента новостейМолния