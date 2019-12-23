ГЛОНАСС пополнят третьим спутником нового поколения, сообщил источник

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Запуск третьего навигационного спутника нового поколения Запуск третьего навигационного спутника нового поколения "Глонасс-К" с космодрома Плесецк планируется осуществить в марте следующего года, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Ранее другой источник агентства в отрасли рассказал, что в феврале с Плесецка намечается вывести на орбиту резервный спутник предыдущего поколения "Глонасс-М", который сменит в космосе аналогичный аппарат, отказавший в ноябре и переработавший расчетный срок службы.

"Старт третьего спутника "Глонасс-К" планируется в конце марта 2020 года", - сказал собеседник агентства.

В Роскосмосе не стали комментировать РИА Новости данную информацию.

В ноябре еще один источник РИА Новости в отрасли сообщил, что в 2020 году намечается запустить два последних спутника "Глонасс-М", два "Глонасса-К" и первый "Глонасс-К2".

Спутники нового поколения "Глонасс-К" и "Глонасс-К2" отличаются от аппарата предыдущего поколения "Глонасс-М" большим количеством излучаемых навигационных сигналов (пять сигналов у "Глонасс-М", семь и девять - у "Глонасс-К" и "Глонасс-К2") и большим сроком службы (семь лет у "Глонасс-М", 10 лет - у "Глонасс-К" и "Глонасс-К2").

Первый спутник "Глонасс-К" был запущен в космос в феврале 2011 года и в настоящее время проходит летные испытания. Второй "Глонасс-К" был выведен на орбиту в декабре 2014 года и с февраля 2016 года работает по целевому назначению.