В Московском Кремле установят главную новогоднюю елку России

Качанов напомнил, что ежегодно из елки делаются разные поделки и сувениры, такие как клюшки или скворечники, однако судьба елки в этом году пока находится в секрете. "Елка будет стоять числа до 10 января точно. Но окончательного решения нет", - заключил он.