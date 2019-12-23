В Московском Кремле установят главную новогоднюю елку России

Общероссийскую новогоднюю елку спилили 13 декабря 2019 года на территории Бородинского лесничества Можайского городского округа Московской области. Возраст дерева составляет 90 лет, высота – 25 метров, размах нижних ветвей – 6 метров. В Москву дерево было доставлено 15 декабря.
"По поручению президента Владимира Владимировича Путина мы в 20-й раз проводим это мероприятие... В этом году мы посмотрели 19 елок в Подмосковье на предмет выбора общероссийской новогодней елки. Эта елка будет стоять на Соборной площади. Мы ее нарядим и поставим 23 числа... Каждая елка – индивидуальна, со своими извилинами и прочее. Эта елка пирамидальная. Она близка к идеальной", - сказал начальник штаба по организации и проведению Общероссийской новогодней елки Анатолий Качанов во время торжественного спиливания елки в Подмосковье.
Качанов напомнил, что ежегодно из елки делаются разные поделки и сувениры, такие как клюшки или скворечники, однако судьба елки в этом году пока находится в секрете. "Елка будет стоять числа до 10 января точно. Но окончательного решения нет", - заключил он.
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