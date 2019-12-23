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Елочные украшения на новогодней елке в Москве
Новый год—2020
2019-12-23T03:49+0300
https://ria.ru/20191223/1562704010.html
В Московском Кремле установят главную новогоднюю елку России
https://cdn23.img.ria.ru/images/156242/09/1562420931_0:183:2989:1864_1036x0_80_0_0_0ce5705ce81b81940031cec795b773de.jpg
РИА Новости

В Московском Кремле установят главную новогоднюю елку России

03:49 23.12.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкДоставка новогодней елки в Кремль
Доставка новогодней елки в Кремль
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Доставка новогодней елки в Кремль
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Главную новогоднюю елку России установят на Соборной площади Кремля в понедельник.
Общероссийскую новогоднюю елку спилили 13 декабря 2019 года на территории Бородинского лесничества Можайского городского округа Московской области. Возраст дерева составляет 90 лет, высота – 25 метров, размах нижних ветвей – 6 метров. В Москву дерево было доставлено 15 декабря.
"По поручению президента Владимира Владимировича Путина мы в 20-й раз проводим это мероприятие... В этом году мы посмотрели 19 елок в Подмосковье на предмет выбора общероссийской новогодней елки. Эта елка будет стоять на Соборной площади. Мы ее нарядим и поставим 23 числа... Каждая елка – индивидуальна, со своими извилинами и прочее. Эта елка пирамидальная. Она близка к идеальной", - сказал начальник штаба по организации и проведению Общероссийской новогодней елки Анатолий Качанов во время торжественного спиливания елки в Подмосковье.
Качанов напомнил, что ежегодно из елки делаются разные поделки и сувениры, такие как клюшки или скворечники, однако судьба елки в этом году пока находится в секрете. "Елка будет стоять числа до 10 января точно. Но окончательного решения нет", - заключил он.
Монтажник-высотник Дмитрий Иванов в костюме Санта-Клауса участвует в установке главной новогодней елки высотой 55 метров на острове Татышев посреди реки Енисей в Красноярске
19 декабря, 06:35Туризм
Названы города России с самыми высокими новогодними елками
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Новый год—2020Московский КремльНовый ГодВладимир ПутинМоскваОбщество
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