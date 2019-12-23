Ж/д часть Крымского моста может работать в ритме, близком к метро

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости. Железнодорожная часть моста через Керченский пролив по проекту рассчитана на работу, близкую к ритму метрополитена, сообщили в инфоцентре "Крымский мост".
Президент России Владимир Путин в понедельник примет участие в открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту. Ранее Ростехнадзор подтвердил технологическую готовность железнодорожной части моста, а Росавтодор в свою очередь выдал разрешение на ее ввод в эксплуатацию. Таким образом, строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено.
"По проекту мост может работать в ритме, близком по интервалу движения к метрополитену: от 2,5 минут для пассажирских и от 4,1 минуты – для грузовых составов", - говорится в сообщении.
Мост в Крым из Краснодарского края - самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей планировалось на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая прошлого года.
00:02Едем в Крым: почему вы полюбите мост через Керченский проливКрымский мост — один из важнейших инфраструктурных проектов страны. Это самый длинный мост в России, его протяженность составляет 19 километров. Запуск движения по железнодорожной части состоится в декабре 2019 года. Подробнее — в инфографике ria.ru