В США заявили о трудностях в выдаче виз некоторым студентам из России

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Студентам из России в ряде случаев стали отказывать в выдаче виз для учебы в США, рассказал в интервью РИА Новости глава Американской торговой палаты (AmCham) в России Алексис Родзянко.
"Мы очень страдаем от этой визовой войны между Штатами и Россией. Есть примеры отказов в выдаче виз с обеих сторон. Каждая сторона обижает другую каким-то образом. Лично я столкнулся с тем, что студентов стали не пускать учиться в США", - заявил он.
"В целом студентам продолжают давать визы, но стали не пускать тех, у кого богатые родители в России. Возможно, это происходит, когда есть подозрения в сомнительном происхождении денег у родителей. Но с какой стати должны страдать их дети, непонятно", - продолжил он.
Родзянко признался, что наблюдать все это "грустно". "Мы надеемся, что одна из рекомендаций, которая выйдет от "капитанов" бизнеса – это облегчить визовый режим и поощрять различные обмены между странами: и культурные, и образовательные, и бизнесовые", - отметил он. Первая встреча "капитанов" бизнеса России и США, по его словам, может пройти на полях ПМЭФ-2020.
США не выдали визы 18 дипломатам из России в ходе сессии ГА ООН, в том числе членам делегаций для работы в Первом и Шестом комитетах организации, занимающихся соответственно разоружением и правовыми вопросами. Первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский в этой связи предложил перенести сессии Первого комитета из Нью-Йорка в Вену или Женеву на фоне визовой политики США.
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