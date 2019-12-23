В США заявили о трудностях в выдаче виз некоторым студентам из России

"Мы очень страдаем от этой визовой войны между Штатами и Россией. Есть примеры отказов в выдаче виз с обеих сторон. Каждая сторона обижает другую каким-то образом. Лично я столкнулся с тем, что студентов стали не пускать учиться в США", - заявил он.

"В целом студентам продолжают давать визы, но стали не пускать тех, у кого богатые родители в России. Возможно, это происходит, когда есть подозрения в сомнительном происхождении денег у родителей. Но с какой стати должны страдать их дети, непонятно", - продолжил он.

Родзянко признался, что наблюдать все это "грустно". "Мы надеемся, что одна из рекомендаций, которая выйдет от "капитанов" бизнеса – это облегчить визовый режим и поощрять различные обмены между странами: и культурные, и образовательные, и бизнесовые", - отметил он. Первая встреча "капитанов" бизнеса России и США, по его словам, может пройти на полях ПМЭФ-2020.