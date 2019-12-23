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Совфед рассмотрит законы об обороте лекарств, виноделии и отдыхе детей
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РИА Новости

Совфед рассмотрит законы об обороте лекарств, виноделии и отдыхе детей

03:25 23.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Заседание Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Совфед на итоговом заседании в понедельник рассмотрит более 85 вопросов, среди них законы о возвращении курительных комнат в аэропортах, об обороте лекарств, об организации отдыха детей и о виноделии.
В рамках "правительственного часа" министр иностранных дел РФ Сергей Лавров расскажет сенаторам об актуальных проблемах внешней политики.

Орфанные заболевания

Члены Совета федерации обсудят изменения в законы "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" в части финансового обеспечения лечения редких (орфанных) заболеваний. Документом расширяется федеральный перечень таких заболеваний, предполагающий финансирование обеспечения лекарствами из федерального бюджета.
Ранее уже был принят закон о расширении перечня орфанных заболеваний, который был направлен на передачу на федеральный уровень полномочий по организации обеспечения лекарствами людей, больных гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом (типами I, II, VI). В федеральном бюджете на эти цели предусмотрено финансирование в объеме 10 миллиардов рублей ежегодно.
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Поправками вносятся соответствующие изменения в закон, направленные на передачу полномочия по организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), Минздраву России. Согласно финансово-экономическому обоснованию, на эти цели потребуется с 1 января 2020 года 2 миллиарда рублей ежегодно из федерального бюджета.

Закон о виноделии

Сенаторы рассмотрят закон о виноградарстве и виноделии в России. Он устанавливает правовые и организационные основы в области производства, оборота и потребления продукции виноградарства и виноделия в РФ и станет базовым для отрасли. Документ направлен на повышение качества продукции и конкурентоспособности напитков, произведенных из российского винограда.
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Закон вводит ряд терминов, в частности само вино в нем определяется как пищевая алкогольная сельскохозяйственная винодельческая продукция с содержанием этилового спирта от 7,5% до 18%, изготовленная исключительно в результате брожения свежего винограда или виноградного сусла и разрешенная к розничной продаже в России. Другое новое понятие - "вино России": вино (включая крепленые и игристые напитки), полностью, на 100%, произведенное из винограда, выращенного в РФ.

Детский отдых

Предстоит рассмотреть и закон о создании в регионах межведомственных комиссий по вопросам организации отдыха и оздоровления детей. Согласно документу, межведомственная комиссия будет выезжать в детские лагеря, если будет получена информация о нарушениях, проводить разъяснительные работы с руководителями организаций отдыха детей и их оздоровления, в том числе в форме ежегодных семинаров, а также вести мониторинг состояния ситуации в сфере организации отдыха и оздоровления детей в субъекте РФ.
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В состав комиссий могут входить представители территориальных органов Рособрнадзора, Роспотребназдора, Госпожарнадзора, уполномоченный по правам ребенка в субъекте, представители общественной палаты региона. По решению губернаторов в состав комиссии могут включаться представители общественных объединений.

Курилки в аэропортах

Парламентарии также рассмотрят закон, возвращающий курилки в здания аэропортов. В соответствии с документом, у курительных комнат будут непрозрачные стены, они должны быть оснащены системой вентиляции. Воспользоваться услугами таких помещений смогут пассажиры, прошедшие регистрацию на рейс, а также следующие транзитом.
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Курение в ряде общественных мест было запрещено в России в 2013 году, когда был принят "антитабачный" закон. Сначала курение запретили на стадионах, в школах, вузах, больницах, магазинах, на детских площадках, а также в самолетах, запретили рекламу и стимулирование продаж табака. Летом 2014 года запретили курить в гостиницах, кафе и ресторанах, в поездах, на вокзалах и в аэропортах.
Также сенаторы рассмотрят законы "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" в части улучшения условий содержания женщин, имеющих при себе ребенка, и беременных женщин, а также в Водный кодекс — в части защиты береговой линии и предотвращения негативного воздействия внутренних морских вод.
В повестке дня – рассмотрение федеральных законов о погашении задолженности по ипотечному кредиту погибшего военнослужащего, об особенностях применения контрольно-кассовой техники муниципальными учреждениями культуры, об уточнении требований к производству и обороту этилового спирта и спиртосодержащих лекарственных средств.
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