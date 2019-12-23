СМИ: Трамп после выдачи Винника поддержит Грецию в споре с Турцией

Мицотакис в январе посетит США, 7 января его примет в Белом доме Трамп. Визит пройдет на фоне резко обострившихся отношений между Грецией и Турцией, в том числе в связи с территориальными спорами. В частности, Турция не признает претензии Греции на территориальный шельф и 200-километровую исключительную экономическую зону вокруг греческих островов. Как заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, маленький остров Кастелоризо площадью в 10 квадратных километров, который находится в двух километрах от побережья Турции и на расстоянии 570 километров от греческого континентального государства, не может иметь континентальный шельф или ИЭЗ площадью в 40 тысяч квадратных километров. В связи с конфликтом Греция активно ищет союзников против Турции.

"Это решение (о выдаче Винника ), вероятно, окажет позитивное влияние на Дональда Трампа в отношении нашей страны, чтобы сохранить более позитивную позицию в отношении греко-турецких отношений, особенно после соглашения Анкары с ливийским правительством о разграничении ИЭЗ двух стран. Более позитивное отношение, которое будет также высказано в заявлениях президента США во время визита премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса в Белый дом 7 января нового года", - говорится в комментарии издания.

Дело Винника

В пятницу стало известно, что глава Минюста Греции Костас Циарас подписал решение о выдаче Винника во Францию. Имеются вердикты Верховного суда Греции о выдаче Винника в Россию, США и Францию. Против выдачи в Россию Винник не возражает.

Согласно решению министра юстиции, определен порядок выдачи Винника - сначала во Францию, затем США и после в Россию.

Хотя в решении говорится об экстрадиции во Францию, министр дал директору тюрьмы "Коридаллос" поручение подготовить "акт передачи и обеспечить его передачу полицейским Соединенных Штатов Америки и затем Российской Федерации, которые прибудут, чтобы получить российского подданного Александра Владимировича Винника".

"В акте должен быть точно указан срок тюремного заключения, отбытый им в Греции в рамках процедуры экстрадиции", - говорится в решении министра, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Министерству иностранных дел Греции поручено проинформировать об этом соответствующие дипломатические власти США и России.

Адвокат Винника Тимофей Мусатов заявил, что это подтверждает опасения защиты, что Греция намерена передать Винника в США.

"Это значит, что французы не приедут и даже не собирались. Документ прямо указывает на заранее подготовленную выдачу в Соединенные Штаты", - заявил Мусатов.

Ранее Мусатов заявил, что срок действия французского ордера давно истек, в связи с чем Франция не сможет принять Винника. Адвокаты подали апелляцию с требованием отменить решение Минюста.

Сам Винник в знак протеста объявил голодовку и заявил, что не намерен прекращать ее и готов умереть, если его не выдадут в Россию. До этого Винник объявлял голодовку в знак протеста против нарушения его права на справедливый суд и голодал около 100 дней.

Александр Винник был арестован летом 2017 года по запросу США в Греции, куда он приехал на отдых как турист с женой и двумя маленькими детьми. США обвинили его в нарушении американского законодательства и создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по их утверждению, отмывались миллиарды долларов. Винник заявил, что не нарушал никаких законов США, не совершал ни уголовных преступлений, ни административных нарушений.

Франция обвинила Винника в том, что он причастен к мошенническому обману тысяч французов в то время, как сидел в греческой тюрьме, хотя он находился под круглосуточным наблюдением и не имел доступа к электронным устройствам. Французские власти при этом не уточняли статус Винника – является ли он подозреваемым, обвиняемым или свидетелем.

Посольство России в Греции выразило сожаление в связи с тем, что обоснованный запрос Генпрокуратуры России на приоритетную экстрадицию Винника в страну его гражданской принадлежности был проигнорирован.