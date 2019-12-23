"Известия": Минобороны провело крупную кадровую ротацию

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. В Минобороны произошла серьезная кадровая ротация, пишет газета "Известия" со ссылкой на несколько источников в военном ведомстве.
Отмечается, что соответствующий приказ подписали всего несколько дней назад и теперь офицеры готовятся к исполнению новых служебных обязанностей.
В частности, пишет издание, на пост руководителя инновационного технополиса "ЭРА" назначили главу военной полиции генерал-лейтенанта Владимира Ивановского. В технополисе ему предстоит взаимодействие с молодыми учеными.
Подчеркивается, что у Ивановского уже есть опыт работы с инновационными частями вооруженных сил. Кроме того, он является доктором технических наук, профессором и заслуженным деятелем науки Российской Федерации.
Также на должность начальника Главного штаба ВМФ выбрали адмирала Александра Витко, командовавшего в 2014 году Черноморским флотом. Заместителем главнокомандующего ВМФ, добавляет газета, станет вице-адмирал Владимир Касатонов.