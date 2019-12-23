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"Известия": Минобороны провело крупную кадровую ротацию
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РИА Новости

"Известия": Минобороны провело крупную кадровую ротацию

03:06 23.12.2019 (обновлено: 07:06 23.12.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкФлаг на здании министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
Флаг на здании министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. В Минобороны произошла серьезная кадровая ротация, пишет газета "Известия" со ссылкой на несколько источников в военном ведомстве.
Отмечается, что соответствующий приказ подписали всего несколько дней назад и теперь офицеры готовятся к исполнению новых служебных обязанностей.
В частности, пишет издание, на пост руководителя инновационного технополиса "ЭРА" назначили главу военной полиции генерал-лейтенанта Владимира Ивановского. В технополисе ему предстоит взаимодействие с молодыми учеными.
Подчеркивается, что у Ивановского уже есть опыт работы с инновационными частями вооруженных сил. Кроме того, он является доктором технических наук, профессором и заслуженным деятелем науки Российской Федерации.
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Также на должность начальника Главного штаба ВМФ выбрали адмирала Александра Витко, командовавшего в 2014 году Черноморским флотом. Заместителем главнокомандующего ВМФ, добавляет газета, станет вице-адмирал Владимир Касатонов.
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Владимир ИвановскийВладимир КасатоновАлександр ВиткоМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияБезопасность
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