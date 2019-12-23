Названы лучшие способы остановки автомобиля при отказе тормозов

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Портал " Портал " АвтоВзгляд " поделился с автомобилистами практическими советами по остановке машины в случае неожиданного отказа тормозной системы.

В первую очередь следует не паниковать, а постараться как можно быстрее оценить ситуацию, сориентироваться на местности, чтобы понять, как осторожно остановить транспортное средство. Важно обозначить автомобиль , ставший аварийным, включив соответствующую сигнализацию. Водителям советуют не заглушать мотор.

Не рекомендуется часто ударять по педали, так как это повышает риск утечки тормозной жидкости. Следует несколько раз прокачать тормоза, после чего зажать педаль. Это создаст минимальное давление в системе, что поможет замедлить ход. При совершении маневра стоит уйти на второстепенную дорогу с менее интенсивным движением.

На автомобиле с механической коробкой передач можно добиться замедления путем последовательного переключения передач от высшей к низшей. Нужно всякий раз отпускать педаль сцепления, чтобы не потерять связь двигателя с колесами. На "автомате" так же рекомендуется перейти в ручной режим в попытке затормозить переключением передач.

Как пишет СМИ, лучшее подспорье в экстренном торможении – использование ручного стояночного тормоза. Чтобы замедление было ощутимым, рычаг необходимо тянуть плавно.