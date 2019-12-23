Корсика отрезана от Франции из-за шторма, сообщает СМИ

Железнодорожная компания Корсики сообщила в Facebook, что поезда не будут следовать по маршрутам в понедельник утром из-за упавших на пути деревьев. Восстановление железнодорожного движения для пригородных поездов Аяччо и Бастии планируется к 12.00 по местному времени в понедельник.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере восемь человек погибли в результате шторма, который в ночь на пятницу обрушился на Испанию, Португалию и юг Франции. Шторм "Эльза" затопил реки, обрушил линии электропередачи и нарушил воздушное и железнодорожное сообщение по всему региону. Ослабевающую "Эльзу" сменил шторм "Фабьен".