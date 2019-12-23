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Корсика отрезана от Франции из-за шторма, сообщает СМИ
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РИА Новости

Корсика отрезана от Франции из-за шторма, сообщает СМИ

02:19 23.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкШторм на побережье Средиземного моря
Шторм на побережье Средиземного моря
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Шторм на побережье Средиземного моря. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Остров Корсика оказался изолирован от континентальной Франции из-за плохих погодных условий, сообщает портал France Info.
По данным портала, из-за шторма "Фабьен" направляющиеся на Корсику паромы в воскресенье остались в порту Марселя. Также были отменены все авиарейсы на остров. Аэропорт крупнейшего города острова Аяччо закрыт с субботы и откроется не раньше вторника.
Железнодорожная компания Корсики сообщила в Facebook, что поезда не будут следовать по маршрутам в понедельник утром из-за упавших на пути деревьев. Восстановление железнодорожного движения для пригородных поездов Аяччо и Бастии планируется к 12.00 по местному времени в понедельник.
Ранее сообщалось, что по меньшей мере восемь человек погибли в результате шторма, который в ночь на пятницу обрушился на Испанию, Португалию и юг Франции. Шторм "Эльза" затопил реки, обрушил линии электропередачи и нарушил воздушное и железнодорожное сообщение по всему региону. Ослабевающую "Эльзу" сменил шторм "Фабьен".
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КорсикаФранцияВ мире
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