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В Египте освободили бывшего начальника генштаба страны, сообщает СМИ
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РИА Новости

В Египте освободили бывшего начальника генштаба страны, сообщает СМИ

01:56 23.12.2019
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© РИА Новости / Валерий Шустов / Перейти в фотобанкКаир
Каир
© РИА Новости / Валерий Шустов
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Каир. Архивное фото
КАИР, 23 дек - РИА Новости. Бывший начальник генерального штаба армии Египта Сами Анан, задержанный в 2018 году, освобожден, сообщило египетское издание Youm7 со ссылкой на представителей семьи военного.
По информации издания, "Анан находится в настоящее время с семьей".
Экс-глава генштаба Египта Сами Анан был задержан год назад спустя несколько дней после объявления о намерении выставить свою кандидатуру на пост президента страны.
Военная прокуратура заявила тогда, что статус военнослужащего лишает его возможности выдвижения своей кандидатуры и участия в выборах.
Сами Анан является выпускником военных вузов Франции и Египта. В 2012 году он возглавил войска ПВО, а в 2005 году экс-президент Хосни Мубарак назначил его начальником генштаба. В 2012 году он был уволен с этого поста президентом-исламистом Мухаммедом Мурси и назначен советником главы государства.
Президентские выборы в Египте состоялись в марте 2018 года. Безоговорочную победу на выборах одержал действующий президент Абдель Фаттах ас-Сиси.
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