Во второй тур выборов президента Хорватии прошли два кандидата

БЕЛГРАД, 23 дек – РИА Новости. Во второй тур выборов президента Во второй тур выборов президента Хорватии выходят лидер оппозиционной Социал-демократической партии (СДП) Зоран Миланович и действующий глава государства Колинда Грабар-Китарович , сообщила Государственная избирательная комиссия по данным обработки данных с 99,8% участков.

В воскресенье в Хорватии прошли выборы главы государства. Избирком зарегистрировал 3 миллиона 855 тысяч избирателей, которые голосовали на более чем 6,6 тысячи участков в стране и за рубежом. За ходом голосования следили свыше 24 тысяч местных и иностранных наблюдателей. Участки были закрыты в 19.00 (21.00 мск), голосование, по данным наблюдателей и ГИК, прошло без инцидентов и значимых нарушений.

По результатам обработки данных с 99,8% участков Зоран Миланович получает 29,57%, Грабар-Китарович – 26,65%, певец и предприниматель Мирослав Шкоро – 24,42%.

Таким образом, никто из кандидатов не набрал более половины голосов (50% плюс один голос), и во второй тур выходят Миланович и Грабар-Китарович. Он запланирован на 5 января.

"Идем во второй тур. Но не идем на войну, войны закончены, о чем я все время говорю. Идем на цивилизованное гражданское состязание, и пусть победит лучший. Уверен, что этот лучший – я", - заявил Миланович собравшимся в штабе СДП.

Он добавил, что Хорватия "довольно поделена из-за важных и неважных вопросов", которые необходимо решать в диалоге, и призвал к "единству всех граждан".

Миланович родился в 1966 году в Загребе. Окончил там же юридический факультет, работал в МИД Хорватии, миссии ОБСЕ в Нагорном Карабахе, советником при хорватском представительстве в ЕС и НАТО. Член СДП с 1999 года. В 2011 году во главе партии победил на парламентских выборах и был премьером страны до 2016 года.

Грабар-Китарович родилась в 1968 году в городе Риека. Окончила факультет философии Загребского университета. Была стипендиатом университетов Джорджа Вашингтона и Гарварда. Работала на разных должностях в МИД. В 2003 году заняла пост министра европейской интеграции, в 2005 году - министра иностранных дел и европейской интеграции. В том же году возглавила переговорную группу Хорватии по вступлению в Евросоюз. В начале 2008 года была назначена послом Хорватии в США.

С июня 2011 года выполняла функции помощника генсека НАТО по вопросам публичной дипломатии. Она находилась на этой должности до осени 2014 года, когда победила на президентских выборах от Хорватского демократического содружества.