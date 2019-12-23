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2019-12-23T01:57+0300
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Во второй тур выборов президента Хорватии прошли два кандидата
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РИА Новости

Во второй тур выборов президента Хорватии прошли два кандидата

01:50 23.12.2019 (обновлено: 01:57 23.12.2019)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкГорода мира. Загреб
Города мира. Загреб
© РИА Новости / Максим Богодвид
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БЕЛГРАД, 23 дек – РИА Новости. Во второй тур выборов президента Хорватии выходят лидер оппозиционной Социал-демократической партии (СДП) Зоран Миланович и действующий глава государства Колинда Грабар-Китарович, сообщила Государственная избирательная комиссия по данным обработки данных с 99,8% участков.
В воскресенье в Хорватии прошли выборы главы государства. Избирком зарегистрировал 3 миллиона 855 тысяч избирателей, которые голосовали на более чем 6,6 тысячи участков в стране и за рубежом. За ходом голосования следили свыше 24 тысяч местных и иностранных наблюдателей. Участки были закрыты в 19.00 (21.00 мск), голосование, по данным наблюдателей и ГИК, прошло без инцидентов и значимых нарушений.
Владимир Путин и президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович во время встречи. 15 июля 2018
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По результатам обработки данных с 99,8% участков Зоран Миланович получает 29,57%, Грабар-Китарович – 26,65%, певец и предприниматель Мирослав Шкоро – 24,42%.
Таким образом, никто из кандидатов не набрал более половины голосов (50% плюс один голос), и во второй тур выходят Миланович и Грабар-Китарович. Он запланирован на 5 января.
"Идем во второй тур. Но не идем на войну, войны закончены, о чем я все время говорю. Идем на цивилизованное гражданское состязание, и пусть победит лучший. Уверен, что этот лучший – я", - заявил Миланович собравшимся в штабе СДП.
Он добавил, что Хорватия "довольно поделена из-за важных и неважных вопросов", которые необходимо решать в диалоге, и призвал к "единству всех граждан".
Миланович родился в 1966 году в Загребе. Окончил там же юридический факультет, работал в МИД Хорватии, миссии ОБСЕ в Нагорном Карабахе, советником при хорватском представительстве в ЕС и НАТО. Член СДП с 1999 года. В 2011 году во главе партии победил на парламентских выборах и был премьером страны до 2016 года.
Грабар-Китарович родилась в 1968 году в городе Риека. Окончила факультет философии Загребского университета. Была стипендиатом университетов Джорджа Вашингтона и Гарварда. Работала на разных должностях в МИД. В 2003 году заняла пост министра европейской интеграции, в 2005 году - министра иностранных дел и европейской интеграции. В том же году возглавила переговорную группу Хорватии по вступлению в Евросоюз. В начале 2008 года была назначена послом Хорватии в США.
С июня 2011 года выполняла функции помощника генсека НАТО по вопросам публичной дипломатии. Она находилась на этой должности до осени 2014 года, когда победила на президентских выборах от Хорватского демократического содружества.
Остальные восемь кандидатов набрали менее 6% голосов. Определение внешней и внутренней политики Хорватии по конституции принадлежит правительству. Президент выполняет в большей степени представительские функции и выбирается сроком на пять лет.
Выборы президента Хорватии
Вчера, 01:21
Процедура выборов президента Хорватии
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Колинда Грабар-КитаровичЗоран МилановичХорватияВ мире
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