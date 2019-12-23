Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-23T04:46+0300
https://ria.ru/20191223/1562703259.html
Берлин уверен в проекте "Северный поток — 2", пишет немецкая газета
https://cdn21.img.ria.ru/images/155942/61/1559426130_2:0:3643:2048_1036x0_80_0_0_2a783f12eceedea354e48a00c1cb6157.jpg
РИА Новости

Берлин уверен в проекте "Северный поток — 2", пишет немецкая газета

01:36 23.12.2019 (обновлено: 04:46 23.12.2019)
6729
© Nord Stream 2 / AgitecoСтроительство газопровода "Северный поток-2"
Строительство газопровода Северный поток-2
© Nord Stream 2 / Agiteco
Строительство газопровода "Северный поток-2". Архивное фото
БЕРЛИН, 23 дек - РИА Новости. Правительство Германии уверенно, что проект "Северный поток-2" будет успешно завершен, несмотря на санкции США, сообщает Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на правительственные круги.
Как отмечает газета, спустя два дня после введения санкций в правительстве заявляют, что позиция Берлина по отношению к проекту остается неизменной. Кроме того, компания Nord Stream 2 дала понять, что намерена завершить строительство как можно быстрее.
Строительство газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Вчера, 16:43
Лавров пообещал ответ на санкции США без ущерба для России
Ранее США ввели санкции против трубопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток" и потребовали от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство. Компания Allseas, которая занимается прокладкой "Северного потока-2", уже приостановила работу. При этом в правительстве Германии заявили, что "отвергают подобные экстерриториальные санкции", направленные "против немецких и европейских компаний".
"Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Участниками проекта, в частности, являются европейские компании. "Газпром" ранее неоднократно заявлял, что планируется достроить его в 2019 году.
Строительство газопровода Северный поток-2
21 декабря, 16:32
Эксперт оценил шансы успеть достроить "Северный поток — 2"
Против "Северного потока-2" активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы. Российская сторона неоднократно заявляла, что проект "Северный поток 2" является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.
Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая в морском участке. Первая нитка предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Запуск "Турецкого потока" ожидается 8 января 2020 года. "Газпром" в конце ноября сообщил, что пусконаладочные мероприятия перед вводом газопровода находятся на завершающем этапе, заполнены газом обе нитки "Турецкого потока".
Строительство газопровода Северный поток-2
Вчера, 03:09
В США сообщили о реакции стран ЕС на санкции по "Северному потоку — 2"
123113318
Обсудить 2
Санкции США против "Северного потока — 2"Северный поток — 2Правительство ГерманииГерманияСША
Рекомендуем
Строительство газопровода Северный поток-2
Allseas отвела строившие "Северный поток – 2" суда из Балтийского моря
Президент РФ В. Путин посетил остров Гогланд
На дне Финского залива перед погружением Путина нашли минное поле
Рычаг роботизированной трансмисии автомобиля LADA Granta
Названы лучшие способы остановки автомобиля при отказе тормозов
Дамаск на рассвете
Дамаск подвергся ракетной атаке
Флаг на здании министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
"Известия": Минобороны провело крупную кадровую ротацию
Лучевая терапия
Онколог назвала симптомы рака в области головы и шеи
Строительство газопровода Северный поток-2
В США сообщили о реакции стран ЕС на санкции по "Северному потоку — 2"
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток-2
Лавров пообещал ответ на санкции США против "Северного потока — 2"
Брошюра с информацией о пенсионном и социальном обеспечении инвалидов в отделении Пенсионного фонда РФ
ПФР рассказал об индексации пенсий уволившихся пенсионеров
Бокал для шампанского
Врачи рассказали о влиянии бокала шампанского на здоровье
МИД в Москве
В России ответили на обвинения Польши в искажении истории
Античная керамика, найденная при раскопках на походах к железнодорожной части моста в Крым. 6 апреля 2018
Строительство Крымского моста помогло обнаружить миллион артефактов
Завтрак в детском саду
Гастроэнтеролог рассказала об опасности манной каши
Москва
Синоптик рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Москве
Строительство газопровода Северный поток-2
Эксперт оценил шансы успеть достроить "Северный поток — 2"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:06Температура воздуха в Москве может установить новый рекорд
08:04Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в понедельник
08:02Москвичи более 500 млн раз воспользовались электронными услугами
08:00На страже каникул: как обеспечат безопасность москвичей в праздники
07:56Израиль разрешили христианам из Газы приехать в Иерусалим на Рождество
07:52Власти Новосибирска ответили жителям, встревоженным формой катка
07:47В Приморье арестован подозреваемый в ограблении банка
07:41Еще восемь пересадок с МЦД на метро, МЦК и ж/д появится к 2024 году
07:36Экономисты оценили рейтинг самых востребованных профессий в России
07:22Пассажиры московского метро смогут пройти новогодний квест
07:19Китай снизит ввозные пошлины на более чем 850 товаров
07:16В Сирию привезли пряники и мед из Тульской области
07:08Названы продукты, которые россияне чаще всего покупали в 2019 году
07:00Российские ученые создали новый сплав для добычи полезных ископаемых
06:52Новые "Звездные войны" возглавили российский прокат в выходные
06:48В Гондурасе 19 человек погибли в ходе беспорядков в тюрьме
06:40"Единая Россия" приостановила членство экс-мэра столицы Камчатки
06:35В красноярской больнице нашли пропавшую 16 лет назад жительницу Томска
06:31Исследование показало, как изменился средний чек за поход в магазин
06:22Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать елку к Новому году
Лента новостейМолния