МИД Венесуэлы осудил присоединение Боливии к Группе Лимы

"Так называемые защитники демократии и прав человека подавляют свои народы и теперь приняли в свои ряды фашистскую и расистскую диктатуру, продукт кровавого госпереворота", - заявил министр.

После того как оппозиция во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях на выборах 20 октября, Эво Моралес под давлением военных ушел с поста президента и покинул Боливию. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство страны, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес. Власти страны объявили о проведении новых всеобщих выборов, первый тур должен пройти в середине марта. Моралесу запрещено участвовать в предстоящих выборах в качестве кандидата.