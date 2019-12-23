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МИД Венесуэлы осудил присоединение Боливии к Группе Лимы
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РИА Новости

МИД Венесуэлы осудил присоединение Боливии к Группе Лимы

01:30 23.12.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса
Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 23 дек - РИА Новости. МИД Венесуэлы осудил присоединение Боливии к Группе Лимы, следует из заявления главы внешнеполитического ведомства Хорхе Арреасы.
Боливия в воскресенье присоединилась к Группе Лимы - организации, созданной несколько лет назад для разрешения ситуации в Венесуэле. В Группу Лимы входят 14 стран, выступающие с критикой правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро. В частности, они обсуждают пути давления на него.
"Так называемые защитники демократии и прав человека подавляют свои народы и теперь приняли в свои ряды фашистскую и расистскую диктатуру, продукт кровавого госпереворота", - заявил министр.
После того как оппозиция во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях на выборах 20 октября, Эво Моралес под давлением военных ушел с поста президента и покинул Боливию. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство страны, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес. Власти страны объявили о проведении новых всеобщих выборов, первый тур должен пройти в середине марта. Моралесу запрещено участвовать в предстоящих выборах в качестве кандидата.
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