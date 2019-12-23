БУЭНОС-АЙРЕС, 23 дек - РИА Новости. МИД Венесуэлы осудил присоединение Боливии к Группе Лимы, следует из заявления главы внешнеполитического ведомства Хорхе Арреасы.
Боливия в воскресенье присоединилась к Группе Лимы - организации, созданной несколько лет назад для разрешения ситуации в Венесуэле. В Группу Лимы входят 14 стран, выступающие с критикой правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро. В частности, они обсуждают пути давления на него.
"Так называемые защитники демократии и прав человека подавляют свои народы и теперь приняли в свои ряды фашистскую и расистскую диктатуру, продукт кровавого госпереворота", - заявил министр.
После того как оппозиция во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях на выборах 20 октября, Эво Моралес под давлением военных ушел с поста президента и покинул Боливию. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство страны, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес. Власти страны объявили о проведении новых всеобщих выборов, первый тур должен пройти в середине марта. Моралесу запрещено участвовать в предстоящих выборах в качестве кандидата.
В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.