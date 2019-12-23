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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-23T01:25+0300
https://ria.ru/20191223/1562703110.html
Источник: ВВС Израиля находились над Ливаном во время ударов по Сирии
https://cdn22.img.ria.ru/images/151437/05/1514370541_185:748:5000:3456_1036x0_80_0_0_7404c0b2da45c65754168854d46b3ea6.jpg
РИА Новости

Источник: ВВС Израиля находились над Ливаном во время ударов по Сирии

01:25 23.12.2019
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© AP Photo / Ariel SchalitИстребитель ВВС Израиля
Истребитель ВВС Израиля
© AP Photo / Ariel Schalit
Истребитель ВВС Израиля . Архивное фото
БЕЙРУТ, 23 дек - РИА Новости. Самолеты ВВС Израиля находились в воздушном пространстве Ливана в южной части страны в момент атаки по объектам в Дамаске, сообщил РИА Новости источник в международном аэропорту Бейрута.
Ранее сирийский государственный телеканал сообщил, что ПВО САР отражает ракетный удар со стороны оккупированных Израилем территорий.
"Израильские самолеты находились в районе Сайды и Джиззина в момент появления сообщения о воздушных ударах по Дамаску", - рассказал собеседник агентства.
Наносили ли самолеты удары, источник не сказал.
Ливанские власти неоднократно направляли жалобы и ноты протеста в ООН в связи с регулярными нарушениями Израилем воздушных, сухопутных и морских границ вопреки резолюции 1701 СБ ООН, принятой в 2006 году. Ливанское руководство в первую очередь отмечало неприемлемость использования воздушного пространства Ливана для нанесения ударов по территории Сирии.
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vyachnick Новиков
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