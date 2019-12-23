Источник: ВВС Израиля находились над Ливаном во время ударов по Сирии

"Израильские самолеты находились в районе Сайды и Джиззина в момент появления сообщения о воздушных ударах по Дамаску", - рассказал собеседник агентства.

Ливанские власти неоднократно направляли жалобы и ноты протеста в ООН в связи с регулярными нарушениями Израилем воздушных, сухопутных и морских границ вопреки резолюции 1701 СБ ООН, принятой в 2006 году. Ливанское руководство в первую очередь отмечало неприемлемость использования воздушного пространства Ливана для нанесения ударов по территории Сирии.