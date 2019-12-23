На Камчатке перевернулся перевозивший 21 пассажира автобус

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 дек – РИА Новости. Перевозивший 21 пассажира автобус съехал в кювет и перевернулся на трассе между населенными пунктами Раздольный и Коряки в Елизовском районе Камчатки, сообщает пресс-служба краевого правительства.
"По предварительным данным, в аварии пострадал один человек, он получил травму средней степени тяжести. Всего в автобусе находился 21 пассажир. Детали происшествия сейчас выясняются, на месте работают спасательные службы и инспекторы ГИБДД", - говорится в сообщении.
Отмечается, что компания "Оптимус", которой принадлежит транспортное средство, доставила к месту ДТП горячий чай и средства обогрева для пассажиров автобуса.