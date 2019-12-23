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Самолеты НАТО стали чаще летать у границ России, заявили в Балтфлоте
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РИА Новости

Самолеты НАТО стали чаще летать у границ России, заявили в Балтфлоте

00:39 23.12.2019
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкКомандующий Балтийским флотом вице-адмирал Александр Носатов
Командующий Балтийским флотом вице-адмирал Александр Носатов
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Командующий Балтийским флотом вице-адмирал Александр Носатов. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Интенсивность полетов у российских границ самолетов-разведчиков НАТО возросла в 2019 году более чем на треть, а боевых самолетов - вдвое, сообщил командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов.
"Увеличилось число полетов самолетов-разведчиков различных классов вдоль наших морских и сухопутных границ – с 578 в прошлом году до более чем 800 в нынешнем. Аналогичный показатель активности боевых самолетов вырос за тот же период вдвое – счет идет на пятую сотню", - сказал он в интервью газете "Красная звезда".
По его словам, такая активность вынуждает летчиков морской авиации Балтфлота иногда подниматься в воздух несколько раз в день. Командующий напомнил, что всего у границ России страны НАТО провели около 300 военных учений различного уровня в 2019 году.
При этом Носатов заверил, что любая военная деятельность НАТО отслеживается средствами Балтфлота.
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Александр Носатов (вице-адмирал)Балтийский флот ВМФ РоссииНАТОРоссияБезопасность
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