Названы самые закредитованные российские регионы

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Наиболее Наиболее закредитованным субъектом Российской Федерации является Калмыкия , по объемам долга в среднем на человека лидируют северные регионы, меньше всего займов взяли на юге, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

В среднем - 227 тысяч рублей на россиянина

Эксперты отмечают, что потребительское кредитование населения на фоне снижения процентных ставок в последние три года демонстрирует стремительный рост. Если в 2017 и 2018 годах в основном росло залоговое кредитование (ипотека и автокредиты), то в 2019 году резко ускорилось беззалоговое кредитование.

Кроме того, отмечается, что значительный рост потребительского кредитования наблюдается при умеренных темпах прироста заработной платы, что приводит к росту долговой нагрузки россиян.

Данные показывают, что объем кредитов населения за 12 месяцев (по состоянию на 1 ноября 2019 года) вырос на 19,4%, до 17,2 триллиона рублей. При этом средняя номинальная зарплата за последний год выросла значительно меньше – на 8,9%.

По оценкам экспертов РИА Новости, суммарный долг в среднем на одного экономически активного жителя страны за год увеличился на 37 тысяч рублей, до 227 тысяч. Таким образом, закредитованность населения, которую можно определить как отношение долга к годовой заработанной плате, растет достаточно быстро - с 44,9% в 2018 году до 47,1% в текущем рейтинге.

Результаты исследования свидетельствуют, что в разных регионах России ситуация с долговой нагрузкой населения характеризуется достаточно высокой степенью неоднородности. Отношение кредитов к годовой зарплате изменяется в диапазоне от 9,9% до 86,2%, а средний по России уровень составляет 47,1%.

Как считали

Расчет уровня закредитованности населения в регионах произведен на основе данных Центробанка и Росстата. Уровень закредитованности оценивался как соотношение среднедушевого долга по банковским кредитам у экономически активного населения и годовой зарплаты.

Объем кредитов населения брался из статистических данных Центробанка, а зарплаты и количество экономически активного населения - на основе статистики Росстата.

Годовая зарплата и численность экономически активного населения рассчитывались как средние значения за 12 месяцев (с 1 ноября 2018 по 1 октября 2019 годов), а задолженность по банковским кредитам - на 1 ноября 2019 года. В расчетах годовой зарплаты учитывалась выплата подоходного налога.

На юге закредитованность меньше

В числе лидеров рейтинга (регионы с минимальной закредитованностью) оказались регионы Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. Первое место в рейтинге занимает Ингушетия, в которой отношение среднедушевой банковской задолженности к годовой зарплате равняется 9,9%. Эксперты объясняют это тем, что в данных регионах не очень широко представлены банки, следовательно, кредиты для населения менее доступны, чем в тех субъектах, где представительств банков больше.

На втором и третьем местах находятся Крым и Севастополь, где уровень закредитованности экономически активного населения составляет 13,9% и 15,9% соответственно. Низкий уровень закредитованности в этих регионах может объясняться отсутствием крупных банков, тогда как местные банки пока не могут удовлетворить весь спрос. Кроме того, по-прежнему сохраняется эффект низкой базы.

На четвертом месте по уровню закредитованности расположился Дагестан (17,9%), а замыкает пятерку Чечня (18,7%). При этом первым не южным регионом с небольшой закредитованностью стала Чукотка, в текущем рейтинге она занимает шестое место (26,9%). Еще у шести других регионов уровень закредитованности не превышает 40%.

С другой стороны, значительный уровень закредитованности наблюдается у Калмыкии, Тувы и Курганской области. Калмыкия занимает последнее место с большим отрывом, индикатор долговой нагрузки здесь составляет 86%. У Тувы, которая занимается второе место с конца, – 76%. Замыкающая тройку аутсайдеров Курганская область характеризуется соотношением годовой зарплаты и среднего долга на уровне 73%.

Северные долги

Согласно результатам исследования, в регионах России медианный объем задолженности экономически активного населения составляет 208 тысяч рублей. Наиболее распространенным диапазоном объема средней задолженности является 200-300 тысяч рублей, которым характеризовались 40 регионов, в 31 долговая нагрузка находится в пределах от 100 до 200 тысяч. Задолженность свыше 300 тысяч рублей была у девяти регионов, а менее 100 тысяч – у пяти.

По абсолютному уровню объема кредитов на одного экономически активного гражданина лидирует Ямало-Ненецкий автономный округ с объемом задолженности 478 тысяч рублей. На втором, третьем и четвертом местах находятся Ханты-Мансийский автономный, Якутия и Ненецкий автономный округ, у которых уровень задолженности в пересчете на одного человека составляет 445, 389 и 359 тысяч рублей соответственно.

Замыкает пятерку субъектов по абсолютному объему кредитов Тюменская область, в которой ссудная задолженность в пересчете на одного человека составляет 337 тысяч рублей. Таким образом, лидерами по этому показателю являются северные регионы, что объясняется относительно высокими зарплатами в них.

В первую десятку по абсолютному объему кредитов на одного жителя также попали: Московская область, Магаданская область, Тува, Санкт-Петербург и Коми. В этих регионах объем среднедушевой кредитной задолженности варьировался в диапазоне от 333 тысяч до 296 тысяч рублей. Москва занимает 15-е место по объему задолженности на одного человека (273 тысячи рублей).

Как и с уровнем закредитованности, на другом полюсе по среднему долгу перед банками расположились в основном южные российские регионы. Так, в Ингушетии объем кредитной задолженности на одного экономически активного жителя составляет чуть менее 28 тысяч рублей (в 17 раз меньше, чем в Ямало-Ненецком автономном округе). Второе и третье места у Крыма и Дагестана, где в среднем кредитная задолженность составляет 46 тысяч и 49 тысяч рублей. Еще в двух регионах - Чечне и Севастополе - средний долг населения составляет чуть более 50 тысяч рублей.

Задолженность выросла везде

В регионах России, согласно оценкам экспертов РИА Новости, медианный прирост задолженности составил 32,2 тысячи рублей. Для сравнения, в среднем по всем регионам задолженность выросла за год на 36,9 тысяч рублей, или на 19,4% от общей задолженности.

Наибольший прирост кредитной задолженности в среднем на одного жителя региона наблюдался в Московской области, где задолженность за год выросла на 66 тысяч рублей. Ямало-Ненецкий автономный округ стал вторым по темпам прироста ссудной задолженности на одного человека (64 тысячи рублей).

На третьем и четвертом местах по абсолютному объему прироста кредитов – Чукотка и Тува, прирост у которых был на уровне 63 тысяч и 61 тысячи рублей соответственно. Замыкает пятерку регионов с наибольшим приростом задолженности в абсолютном выражении Санкт-Петербург, где за год долговая нагрузка одного человека увеличилась на 59 тысяч рублей.

В целом же прирост более 50 тысяч рублей наблюдался у 11 регионов. Быстрее всего росли долги в регионах, где они и так высокие. В частности, 8 из 11 регионов с максимальным приростом среднедушевой задолженности по банковским кредитам входят в первую десятку по объему задолженности в абсолютном выражении.

В свою очередь минимальный прирост кредитной задолженности наблюдался в регионах с минимальной объемом ссудной задолженности на экономически активного жителя. Так, прирост задолженности менее 10 тысяч рублей на одного жителя был у Ингушетии, Чечни и Дагестана. В Крыму и в Кабардино-Балкарии прирост превысил 16 тысяч рублей.

Таким образом, значительная часть южных регионов лидирует одновременно по минимальному уровню закредитованности, по минимальному объему кредитов на одного жителя в абсолютном выражении и по динамике задолженности на одного жителя. При этом несколько выделяется из общего ряда Ивановская область, которая по соотношению долгов и зарплат находится на 40-м месте, а за последний год средний долг в этом регионе вырос только на 21 тысячу рублей (шестой минимальный прирост).

Сдерживание темпов прироста

Банк России еще с конца 2018 года начал применять различные меры по сдерживанию темпов прироста долга. И главное нововведение – это ограничение предельной долговой нагрузки (ПДН), которое начало действовать с октября 2019 года.

При этом, по мнению экспертов РИА Новости, в среднесрочной перспективе ужесточение регулирования потребительского кредитования продолжится. В частности, повышающие коэффициенты за ПДН могут быть распространены не только на беззалоговые кредиты, но и в целом на весь сегмент потребительских кредитов. Этот комплекс мер ощутимо снизит темпы роста закредитованности.