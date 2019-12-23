Из крановщиц — в актрисы. Кому нужен спектакль на заводе

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости, Ирина Овчинникова. Артисты балета у заводского станка, актеры в рабочей робе и оркестр в спецовках, оперные певцы на подъемных кранах. А еще световое шоу там, где раньше самыми яркими были искры от болгарки, ельник в одном из цехов и звуки огромного действующего завода. На "Энергомаше" в Чехове прошел необычный спектакль "Мистерия высокого давления". Что такое настоящий site-specific, почему крановщицы стали актрисами и кому нужны такие эксперименты — в материале РИА Новости.

Музыка завода, мир труда

"Это чем-то напоминает спектакли, где ты ходишь по улице или дому, а актеры как бы не для тебя играют, а сами живут", — восторженно говорит одна из зрительниц. Вторая соглашается и добавляет, что "еще на квест похоже — только здесь все настоящее". Так они описали, что же такое модный сейчас site-specific.

По-простому: все подчинено месту, оно диктует свою логику и средства выражения. Так, для спектакля о производстве не надо строить декорации цехов и станков, просто поезжайте на завод.

© Фото : Александр Андреев Зрители во время спектакля © Фото : Александр Андреев Зрители во время спектакля

При создании "Мистерии" пошли еще дальше: для либретто использовали инструкции к станкам и архивы предприятия, музыку записывали в том числе на основе тех звуков, что издают машины. В спектакле задействовали реальных рабочих — они по задумке авторов и проводят зрителей в свой "мир таинства созидания". Там, где плавится сталь, делают арматуру для электростанций, которые греют всю страну, а от сна во время смены будит нечистая сила — не домовой, а "цеховой".

Только один раз

© Фото : Александр Андреев Гости в зрительном зале © Фото : Александр Андреев Гости в зрительном зале

"Сегодня мы все стали свидетелями, как пространство завода раскрылось с помощью разных направлений в искусстве и мультимедиа, — говорит РИА Новости режиссер Юрий Квяковский. — Тема этого спектакля — деталь, которая может быть твоим продолжением, а может стать даже главнее тебя".

Это, по его мнению, еще и исследование — людей, площадей, пространства, возможностей. "Когда вступаешь в эти процессы, результат всегда непредсказуемый", — добавляет он.

© Фото : Александр Андреев "Жаропрочность" 1 из 5 "Жаропрочность" © Фото : Александр Андреев © Фото : Александр Андреев Воздушная гимнастка, "Мистерия высокого давления" 2 из 5 Воздушная гимнастка, "Мистерия высокого давления" © Фото : Александр Андреев © Фото : Александр Андреев Актеры спектакля на заводе "Энергомаш" 3 из 5 Актеры спектакля на заводе "Энергомаш" © Фото : Александр Андреев © Фото : Александр Андреев Актеры спектакля "Мистерия высокого давления" 4 из 5 Актеры спектакля "Мистерия высокого давления" © Фото : Александр Андреев © Фото : Александр Андреев Рабочие отмечают Новый год, "Мистерия высокого давления" 5 из 5 Рабочие отмечают Новый год, "Мистерия высокого давления" © Фото : Александр Андреев 1 из 5 "Жаропрочность" © Фото : Александр Андреев 2 из 5 Воздушная гимнастка, "Мистерия высокого давления" © Фото : Александр Андреев 3 из 5 Актеры спектакля на заводе "Энергомаш" © Фото : Александр Андреев 4 из 5 Актеры спектакля "Мистерия высокого давления" © Фото : Александр Андреев 5 из 5 Рабочие отмечают Новый год, "Мистерия высокого давления" © Фото : Александр Андреев

Действительно, "Мистерия высокого давления" оказалась неожиданным спектаклем-пазлом. Для трех групп, на которые разделили зрителей, он сложился по-своему.

Балетная зарисовка у станка на движущейся платформе, с воздушной гимнасткой на балке под потолком с зажженным фаером — метафора печи, где тело становится равнозначно материи. Документальные театральные зарисовки из жизни рабочих — они влюбляются, надеются на премию, рассуждают о том, когда их заменят роботы, и отмечают Новый год. Мультимедиа-перформанс, во время которого на огромных экранах показывают интервью местных рабочих-крановщиц.

© Фото : Александр Андреев Перформанс с видеоинтерью одной из крановщиц завода © Фото : Александр Андреев Перформанс с видеоинтерью одной из крановщиц завода

А между всем этим — переходы по зданию с потолками, высоту которых невозможно оценить (они далеко вверху). Красные и синие лучи образуют коридоры и сетки, они прорезают ельник, появившийся в цеху на пару часов, подсвечивают станки.

© Фото : Александр Андреев Подсветка на территории завода 1 из 3 Подсветка на территории завода © Фото : Александр Андреев © Фото : Александр Андреев Зрители спектакля "Мистерия высокого давления" 2 из 3 Зрители спектакля "Мистерия высокого давления" © Фото : Александр Андреев © Фото : Александр Андреев Ели в одном из цехов завода "Энергомаш" 3 из 3 Ели в одном из цехов завода "Энергомаш" © Фото : Александр Андреев 1 из 3 Подсветка на территории завода © Фото : Александр Андреев 2 из 3 Зрители спектакля "Мистерия высокого давления" © Фото : Александр Андреев 3 из 3 Ели в одном из цехов завода "Энергомаш" © Фото : Александр Андреев

Сравнивать эффект от порядка элементов спектакля никто не берется, тем более что выбрать другую схему в следующий раз невозможно. Как любой настоящий site-specific-проект, это разовая история.

Общей для всех стала только музыкальная концовка с певцами в корзинах подъемных кранов и оркестром в рабочей робе. После — выход на поклон участников, а среди них — те самые крановщицы.

Атом и искусство

© Фото : Александр Андреев Музыкальная часть спектакля 1 из 3 Музыкальная часть спектакля © Фото : Александр Андреев © Фото : Александр Андреев Одна из певиц — участница спектакля 2 из 3 Одна из певиц — участница спектакля © Фото : Александр Андреев © Фото : Александр Андреев Во время спектакля "Мистерия высокого давления" 3 из 3 Во время спектакля "Мистерия высокого давления" © Фото : Александр Андреев 1 из 3 Музыкальная часть спектакля © Фото : Александр Андреев 2 из 3 Одна из певиц — участница спектакля © Фото : Александр Андреев 3 из 3 Во время спектакля "Мистерия высокого давления" © Фото : Александр Андреев

"Мы пытаемся крупный флагман атомной промышленности, которому более 60 лет, соединить с искусством, — объясняет РИА Новости Александр Лебедев, учредитель Благотворительного резервного фонда, при поддержке которого прошел спектакль. — Думаю, в мире таких опытов практически нет".

"Я считаю, что произошедшее прежде всего важно для завода и для Чехова — малого города Московской области", — отмечает продюсер Антон Кочуркин.

И добавляет: возможно, спектакль — одно из самых ярких событий в жизни для некоторых рабочих завода. Так это или нет, к сожалению, узнать не удалось — не привыкшие к повышенному вниманию энергомашевцы ушли после официальной части.

© Фото : Александр Андреев Работницы завода "Энергомаш", город Чехов © Фото : Александр Андреев Работницы завода "Энергомаш", город Чехов