Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Культура
2019-12-23T08:16+0300
https://ria.ru/20191223/1562698208.html
Из крановщиц — в актрисы. Кому нужен спектакль на заводе
https://cdn22.img.ria.ru/images/156269/52/1562695298_249:189:1852:1091_1036x0_80_0_0_3559b3c7ddbb63bc0c32ab69bcb9d52c.jpg
РИА Новости

Из крановщиц — в актрисы. Кому нужен спектакль на заводе

08:00 23.12.2019 (обновлено: 08:16 23.12.2019)
2784
© Фото : Александр АндреевЗавод
Завод
© Фото : Александр Андреев
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости, Ирина Овчинникова. Артисты балета у заводского станка, актеры в рабочей робе и оркестр в спецовках, оперные певцы на подъемных кранах. А еще световое шоу там, где раньше самыми яркими были искры от болгарки, ельник в одном из цехов и звуки огромного действующего завода. На "Энергомаше" в Чехове прошел необычный спектакль "Мистерия высокого давления". Что такое настоящий site-specific, почему крановщицы стали актрисами и кому нужны такие эксперименты — в материале РИА Новости.

Музыка завода, мир труда

"Это чем-то напоминает спектакли, где ты ходишь по улице или дому, а актеры как бы не для тебя играют, а сами живут", — восторженно говорит одна из зрительниц. Вторая соглашается и добавляет, что "еще на квест похоже — только здесь все настоящее". Так они описали, что же такое модный сейчас site-specific.
По-простому: все подчинено месту, оно диктует свою логику и средства выражения. Так, для спектакля о производстве не надо строить декорации цехов и станков, просто поезжайте на завод.
© Фото : Александр АндреевЗрители во время спектакля
Завод
© Фото : Александр Андреев
Зрители во время спектакля
При создании "Мистерии" пошли еще дальше: для либретто использовали инструкции к станкам и архивы предприятия, музыку записывали в том числе на основе тех звуков, что издают машины. В спектакле задействовали реальных рабочих — они по задумке авторов и проводят зрителей в свой "мир таинства созидания". Там, где плавится сталь, делают арматуру для электростанций, которые греют всю страну, а от сна во время смены будит нечистая сила — не домовой, а "цеховой".

Только один раз

© Фото : Александр АндреевГости в зрительном зале
Завод
© Фото : Александр Андреев
Гости в зрительном зале
"Сегодня мы все стали свидетелями, как пространство завода раскрылось с помощью разных направлений в искусстве и мультимедиа, — говорит РИА Новости режиссер Юрий Квяковский. — Тема этого спектакля — деталь, которая может быть твоим продолжением, а может стать даже главнее тебя".
Это, по его мнению, еще и исследование — людей, площадей, пространства, возможностей. "Когда вступаешь в эти процессы, результат всегда непредсказуемый", — добавляет он.
© Фото : Александр Андреев

"Жаропрочность"

Завод
1 из 5

"Жаропрочность"

© Фото : Александр Андреев
© Фото : Александр Андреев

Воздушная гимнастка, "Мистерия высокого давления"

Завод
2 из 5

Воздушная гимнастка, "Мистерия высокого давления"

© Фото : Александр Андреев
© Фото : Александр Андреев

Актеры спектакля на заводе "Энергомаш"

Завод
3 из 5

Актеры спектакля на заводе "Энергомаш"

© Фото : Александр Андреев
© Фото : Александр Андреев

Актеры спектакля "Мистерия высокого давления"

Завод
4 из 5

Актеры спектакля "Мистерия высокого давления"

© Фото : Александр Андреев
© Фото : Александр Андреев

Рабочие отмечают Новый год, "Мистерия высокого давления"

Завод
5 из 5

Рабочие отмечают Новый год, "Мистерия высокого давления"

© Фото : Александр Андреев
1 из 5

"Жаропрочность"

© Фото : Александр Андреев
2 из 5

Воздушная гимнастка, "Мистерия высокого давления"

© Фото : Александр Андреев
3 из 5

Актеры спектакля на заводе "Энергомаш"

© Фото : Александр Андреев
4 из 5

Актеры спектакля "Мистерия высокого давления"

© Фото : Александр Андреев
5 из 5

Рабочие отмечают Новый год, "Мистерия высокого давления"

© Фото : Александр Андреев
Действительно, "Мистерия высокого давления" оказалась неожиданным спектаклем-пазлом. Для трех групп, на которые разделили зрителей, он сложился по-своему.
Балетная зарисовка у станка на движущейся платформе, с воздушной гимнасткой на балке под потолком с зажженным фаером — метафора печи, где тело становится равнозначно материи. Документальные театральные зарисовки из жизни рабочих — они влюбляются, надеются на премию, рассуждают о том, когда их заменят роботы, и отмечают Новый год. Мультимедиа-перформанс, во время которого на огромных экранах показывают интервью местных рабочих-крановщиц.
© Фото : Александр АндреевПерформанс с видеоинтерью одной из крановщиц завода
Завод
© Фото : Александр Андреев
Перформанс с видеоинтерью одной из крановщиц завода
А между всем этим — переходы по зданию с потолками, высоту которых невозможно оценить (они далеко вверху). Красные и синие лучи образуют коридоры и сетки, они прорезают ельник, появившийся в цеху на пару часов, подсвечивают станки.
© Фото : Александр Андреев

Подсветка на территории завода

Завод
1 из 3

Подсветка на территории завода

© Фото : Александр Андреев
© Фото : Александр Андреев

Зрители спектакля "Мистерия высокого давления"

Завод
2 из 3

Зрители спектакля "Мистерия высокого давления"

© Фото : Александр Андреев
© Фото : Александр Андреев

Ели в одном из цехов завода "Энергомаш"

Завод
3 из 3

Ели в одном из цехов завода "Энергомаш"

© Фото : Александр Андреев
1 из 3

Подсветка на территории завода

© Фото : Александр Андреев
2 из 3

Зрители спектакля "Мистерия высокого давления"

© Фото : Александр Андреев
3 из 3

Ели в одном из цехов завода "Энергомаш"

© Фото : Александр Андреев
Сравнивать эффект от порядка элементов спектакля никто не берется, тем более что выбрать другую схему в следующий раз невозможно. Как любой настоящий site-specific-проект, это разовая история.
Общей для всех стала только музыкальная концовка с певцами в корзинах подъемных кранов и оркестром в рабочей робе. После — выход на поклон участников, а среди них — те самые крановщицы.

Атом и искусство

© Фото : Александр Андреев

Музыкальная часть спектакля

Завод
1 из 3

Музыкальная часть спектакля

© Фото : Александр Андреев
© Фото : Александр Андреев

Одна из певиц — участница спектакля

Завод
2 из 3

Одна из певиц — участница спектакля

© Фото : Александр Андреев
© Фото : Александр Андреев

Во время спектакля "Мистерия высокого давления"

Завод
3 из 3

Во время спектакля "Мистерия высокого давления"

© Фото : Александр Андреев
1 из 3

Музыкальная часть спектакля

© Фото : Александр Андреев
2 из 3

Одна из певиц — участница спектакля

© Фото : Александр Андреев
3 из 3

Во время спектакля "Мистерия высокого давления"

© Фото : Александр Андреев
"Мы пытаемся крупный флагман атомной промышленности, которому более 60 лет, соединить с искусством, — объясняет РИА Новости Александр Лебедев, учредитель Благотворительного резервного фонда, при поддержке которого прошел спектакль. — Думаю, в мире таких опытов практически нет".

"Я считаю, что произошедшее прежде всего важно для завода и для Чехова — малого города Московской области", — отмечает продюсер Антон Кочуркин.

И добавляет: возможно, спектакль — одно из самых ярких событий в жизни для некоторых рабочих завода. Так это или нет, к сожалению, узнать не удалось — не привыкшие к повышенному вниманию энергомашевцы ушли после официальной части.
© Фото : Александр АндреевРаботницы завода "Энергомаш", город Чехов
Завод
© Фото : Александр Андреев
Работницы завода "Энергомаш", город Чехов
"Похоже, у них закончилась смена", — пошутили организаторы. Уже на следующий день рабочие вернутся к привычному графику, который в последний месяц был сильно перестроен для репетиций.
Посетительница выставки работ фотографа Арсена Ревазова Невидимый свет в Третьяковской галерее
3 декабря, 14:52Культура
"Невидимый свет": в Москве открылась выставка инфракрасного фото
23410310
КультураТеатрЭнергомашАлександр ЛебедевМоскваЧехов
Рекомендуем
Золотые слитки
Это мятеж против доллара: несколько стран обсуждают "золотой щит"
Артиллерийское подразделение армии США во время стрельб
Американский "бог войны" ослаб из-за веры в собственную неуязвимость
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на саммите G20 в Осаке. 29 июня 2019
Предновогодняя распродажа: Китай отказывается кредитовать США
Виталий Кептюха (слева)
"Подменили органы": отец требует наказать виновных в смерти сына
Самодельная зажигалка - подарок Константину Рокоссовскому
Солдатский подарок: зажигалка маршала Рокоссовского
Молоток судьи
На Урале суд оправдал мужчину, выбросившего младенца из окна
Предновогодняя площадь Ленина в Новосибирске
Власти Новосибирска ответили жителям, встревоженным формой катка
Певица Нюша
Певицу Нюшу затравили в Сети за странное имя дочери
Строительство газопровода Северный поток — 2
Allseas отвела строившие "Северный поток — 2" суда из Балтийского моря
Пусковая установка зенитной ракетной системы С-350 ВИТЯЗЬ
Минобороны получило первый комплект новейшего ЗРК С-350 "Витязь"
Бронзовый памятник русалке в Мисхоре
Легенды Крыма: необычные места, которые стоит посетить хотя бы раз
Сотрудник зверофермы проводит заготовку норки
"Сдирают шкуру с живых". Вся правда о зверском бизнесе
Президент России Владимир Путин посетил остров Гогланд
На дне Финского залива перед погружением Путина нашли минное поле
Участники акции протеста против нового закона о гражданстве в Индии
Вы какой религии, гражданин? Политическая буря в Индии и не только там
Президент РФ Владимир Путин на церемонии открытия движения по железнодорожной части Крымского моста
Путин открыл движение по железнодорожной части Крымского моста
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:57Финал "Голоса" пройдет в прямом эфире Первого канала 1 января
07:50ОАК подтвердила крушение Су-57 в Хабаровском крае, летчик жив
07:48Метеоспутник "Метеор-М" 2-2 столкнулся с микрометеоритом
07:28В Индонезии 24 человека погибли при падении автобуса в ущелье
07:22СМИ: президента Бразилии доставили в больницу после неудачного падения
07:19Стали известны основные версии крушения Т-50 в Хабаровском крае
07:15Власти Хабаровского края работают над спасением "Амурстали"
07:13Стали известны обстоятельства крушения Т-50 в Хабаровском крае
07:01В Мексике мэра города застрелили на рождественском вечере
06:56В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57
06:47Билли Айлиш рассказала, что вдохновило ее на песню Bad Guy
06:44На Восточный доставили части кабель-заправочной башни для "Ангары"
06:38Эксперт оценил перспективы дальнейшего продвижения сирийской армии
06:24Страховщики рассказали о вероятности ДТП и угона авто в Новый год
06:18В Гидрометцентре рассказали, ждать ли снега в новогоднюю ночь в Москве
06:12В Ленобласти предложили ставить на оружие "маячки" для слежки
06:08Кадыров заявил, что в Чечне могут появиться три новых города
06:04Мадуро призвал Перу и Бразилию задержать напавших на воинскую часть
05:56"Росатом" в 2020 году примет новую стратегию развития
05:51На Курилах освободили задержанные японские рыболовные суда
Лента новостейМолния