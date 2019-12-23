Предновогодняя распродажа: Китай отказывается кредитовать США

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на саммите G20 в Осаке. 29 июня 2019

© AP Photo / Susan Walsh Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на саммите G20 в Осаке. 29 июня 2019

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости, Наталья Дембинская. Государственный долг США растет как на дрожжах — уже 23 триллиона долларов. Но Вашингтон теряет самого главного кредитора: Пекин продолжает распродавать долговые бумаги американского правительства. Народный банк Китая сократил портфель трежерис до минимума с начала 2017 года. Его примеру следуют и другие центробанки.

Первый продавец

Почти 40 процентов госдолга США сосредоточено в руках иностранных кредиторов. Их финансовое благополучие напрямую зависит от ситуации в американской экономике и особенно — от возможного дефолта Федрезерва.

В последние годы ведущим иностранным кредитором США был Китай, однако после начала торговой войны с Вашингтоном Пекин последовательно сокращает портфель американских гособлигаций. В результате к июню 2019-го лидерство среди иностранных держателей трежерис перешло к Японии, у которой этих бумаг на 1,12 триллиона — на десять миллиардов больше, чем было у КНР.

Как следует из данных, опубликованных Минфином США, Пекин продолжил сбрасывать американские долговые бумаги и в октябре их общая сумма сократилась до 1,1 триллиона долларов — это минимум с апреля 2017-го.

Интересно, что много трежерис распродали также Бельгия (ее рассматривают как источник офшорных вложений Китая), хедж-фонды Каймановых островов и Саудовская Аравия.

Япония пока наращивает вложения: за месяц — на 20 миллиардов. В результате разрыв с КНР достиг максимума с 2008 года.

Большие риски

Россия в октябре также пополнила запас трежерис — на 622 миллиона долларов, до 10,697 миллиарда. Большая часть этой суммы — 8,12 миллиарда — приходится на краткосрочные бумаги. На долгосрочные — только 2,57 миллиарда.

Эксперты объясняют эти незначительные покупки конъюнктурными соображениями, не влияющими на общую стратегию Банка России по избавлению от долларовых активов: с конца 2018 года Москва продала американских гособлигаций почти на 100 миллиардов долларов.

На вырученные средства российский Центробанк скупал золото, а часть резервов переложил в евро и юани. Так же действовали Народный банк Китая и центральные банки ряда других стран.

По подсчетам Всемирного совета по золоту (WGC), объем драгоценного металла на балансе центробанков мира за прошлый год вырос на 651 тонну — самый высокий показатель с 1971-го, когда США отказались от золотого стандарта.

В КНР не раз заявляли, что рассматривают американский госдолг как рискованный и сокращают долларовые резервы в пользу японской иены и южнокорейской воны. Теоретически Пекин может предпринять и масштабную распродажу, последствия которой будут катастрофическими: стоимость трежерис обвалится, что вызовет панику на фондовом рынке и обрушит доллар.

Другое дело, что на такой шаг Пекин вряд ли решится: из-за ослабления американской валюты подорожает китайский экспорт. Кроме того, сброс казначейских обязательств США серьезно ограничит возможности управлять курсом юаня.

Но на тактические продажи Китай вполне может пойти. Это позволит, с одной стороны, максимизировать прибыль, а с другой — произведет достаточно сильное впечатление на финансовые рынки.

По оценкам наблюдателей, Пекин способен избавиться от трежерис на сумму до 700 миллиардов долларов. И если к сбросу небольших объемов ценных бумаг рынки уже привыкли, резкое увеличение продаж обернется паникой.

Кризис финансирования

В 2016 году китайцы уже устраивали большую распродажу, избавившись от облигаций США на 188 миллиардов долларов, — после того как юань упал на семь процентов на фоне оттока капитала.

Потом значительную часть американских бумаг Народный банк Китая выкупил обратно, но в прошлом году возобновил продажи. В результате за пять лет Пекин сократил портфель трежерис на 13,8 процента.

И так во всем мире. В целом центральные банки избавляются от долговых бумаг правительства США уже 14 месяцев подряд.

Как отмечает авторитетный портал финансовой аналитики Seeking Alpha, это не сулит американской экономике ничего хорошего, поскольку триллионный бюджетный дефицит США покрывается в основном за счет реализации государственных облигаций.