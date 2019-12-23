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2019-12-23T08:00+0300
https://ria.ru/20191223/1562651681.html
Незаконные рубки леса будут пресекать из космоса в 32 регионах России
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РИА Новости

Незаконные рубки леса будут пресекать из космоса в 32 регионах России

08:00 23.12.2019
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© РИА Новости / Александр КондратюкМужчина погружает на машину срубленные сосны
Мужчина погружает на машину срубленные сосны
© РИА Новости / Александр Кондратюк
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. В 2020 году в 32 регионах России планируют наладить мониторинг за состоянием лесов из космоса. В общей сложности съемка будет вестись на территории площадью 171,5 миллиона гектаров, а в 13 регионах наблюдение будет непрерывным.
Например, в Свердловской области космический мониторинг за незаконными рубками леса в следующем году будет проходить на территории 13 лесничеств, вместо девяти в 2019 году.
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"В лесничествах, где идет дистанционный мониторинг, количество незаконных рубок снижается на 30%. В Алапаевском лесничестве, где два года шел непрерывный космомониторинг, объем незаконных рубок снизился на 71%", – отмечает министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.
Власти региона уверены, что космомониторинг это не только эффективная мера, позволяющая находить "черных" лесорубов, но и способ выявления нарушителей из числа арендаторов лесных участков.
Непрерывный мониторинг позволяет получать в максимально короткие сроки данные космической съемки и дешифрировать снимки практически в режиме онлайн. Все рубки, которые не нашли своего законного происхождения в системе "Лес-ЕГАИС", обязательно проверяются государственными лесными инспекторами лесничеств наземным способом.
Дистанционный мониторинг проводится Рослесхозом в лесном фонде Российской Федерации с 2005 года. В 2019 году на территории России по сравнению с 2018 годом отмечается снижение количества фактов и объема незаконных рубок и причиненного лесам вреда.
По данным на 1 декабря 2019 года, в результате проверок подтверждено 2550 случаев нарушений, в том числе 1899 случаев незаконной рубки лесных насаждений.
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Хорошие новостиХорошие новостиРослесхозСвердловская областьРоссия
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