Незаконные рубки леса будут пресекать из космоса в 32 регионах России

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. В 2020 году в 32 регионах России планируют наладить мониторинг за состоянием лесов из космоса. В общей сложности съемка будет вестись на территории площадью 171,5 миллиона гектаров, а в 13 регионах наблюдение будет непрерывным.

Например, в Свердловской области космический мониторинг за незаконными рубками леса в следующем году будет проходить на территории 13 лесничеств, вместо девяти в 2019 году.

"В лесничествах, где идет дистанционный мониторинг, количество незаконных рубок снижается на 30%. В Алапаевском лесничестве, где два года шел непрерывный космомониторинг, объем незаконных рубок снизился на 71%", – отмечает министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.

Власти региона уверены, что космомониторинг это не только эффективная мера, позволяющая находить "черных" лесорубов, но и способ выявления нарушителей из числа арендаторов лесных участков.

Непрерывный мониторинг позволяет получать в максимально короткие сроки данные космической съемки и дешифрировать снимки практически в режиме онлайн. Все рубки, которые не нашли своего законного происхождения в системе "Лес-ЕГАИС", обязательно проверяются государственными лесными инспекторами лесничеств наземным способом.

Дистанционный мониторинг проводится Рослесхозом в лесном фонде Российской Федерации с 2005 года. В 2019 году на территории России по сравнению с 2018 годом отмечается снижение количества фактов и объема незаконных рубок и причиненного лесам вреда.