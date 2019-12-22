Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-22T23:55+0300
https://ria.ru/20191222/1562702270.html
Сирийские ПВО отразили атаку на аэропорт Хамы, сообщили СМИ
https://cdn22.img.ria.ru/images/155057/91/1550579184_0:283:3076:2013_1036x0_80_0_0_6dee58d99382a502835500851db23766.jpg
РИА Новости

Сирийские ПВО отразили атаку на аэропорт Хамы, сообщили СМИ

23:41 22.12.2019 (обновлено: 23:55 22.12.2019)
641
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВо время подготовки сирийских военнослужащих и бойцов ополчения российскими военными инструкторами в провинции Хама
Во время подготовки сирийских военнослужащих и бойцов ополчения российскими военными инструкторами в провинции Хама
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
КАИР, 22 дек - РИА Новости. Силы ПВО Сирии в воскресенье отразили атаку на военный аэропорт города Хама, сообщило официальное информагентство САНА.
Сообщается, что силы ПВО Сирии поразили несколько целей, пытавшихся приблизиться к военному объекту.
Агентство добавило, что силы ПВО САР также сбили беспилотник над городом Джебла неподалеку от Латакии.
Ранее агентство САНА сообщало, что сирийская армия сбила беспилотник боевиков к западу от города Саламия в провинции Хама.
Военнослужащие сирийской армии в провинции Идлиб после освобождения от террористов населенного пункта Ум-эль-Халахель
Вчера, 22:05Война в Сирии
Сирийские военные отразили атаку боевиков в Идлибе
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. К урегулированию активно подключились Россия, Иран, Турция, которые являются гарантами перемирия. За это время в Сирии удалось практически полностью победить террористов, начать политическое урегулирование, возвращение беженцев и восстановление разрушенной войной инфраструктуры.
3200102
Обсудить 0
Война в СирииХама (город)СирияВ мире
Рекомендуем
Военнослужащие сирийской армии в провинции Идлиб после освобождения от террористов населенного пункта Ум-эль-Халахель
Сирийские военные отразили атаку боевиков в Идлибе
Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик Ту-160 в воздухе
В России планируют создать беспилотный стратегический бомбардировщик
Президент РФ В. Путин посетил остров Гогланд
На дне Финского залива перед погружением Путина нашли минное поле
Военнослужащие Венесуэлы на церемонии открытия международных конкурсов Кубок моря-2017 и Морской десант-2017 во Владивостоке
В Венесуэле человек погиб при нападении оппозиции на воинскую часть
Сирийская армия
Сирийская армия установила контроль над населенным пунктом ат-Тах
Рабочие на газоизмерительной станции
Партия Порошенко потребует санкции против газовых поставок из России
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Столичная полиция задержала тракториста, спрятавшего тела в колодце
Сервер
В России пройдут учения по обеспечению устойчивой работы рунета
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Турецкая делегация в понедельник посетит Москву, чтобы обсудить Сирию
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган пообещал при необходимости усилить военную поддержку Ливии
Кассир считает деньги
Названы самые востребованные профессии в России
Сирийский военнослужащий в провинции Идлиб
СМИ: в Сирии ликвидировали главаря террористической группировки
Военные и сторонники бывшего президента Боливии Эво Моралеса возле топливного завода Сенката в Эль-Альто, Боливия
Боливия присоединилась к Группе Лимы
Телевизионная трансляция запуска ракет с территории КНДР
Эксперт отметил стремление КНДР к усилению ядерной мощи
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток-2
Лавров пообещал ответ на санкции США против "Северного потока — 2"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:25Совфед рассмотрит законы об обороте лекарств, виноделии и отдыхе детей
03:21СМИ: Трамп после выдачи Винника поддержит Грецию в споре с Турцией
03:06СМИ сообщило о серьезной кадровой ротации в Минобороны
02:59Названы лучшие способы остановки автомобиля при отказе тормозов
02:57Allseas вывела из Балтийского моря строившие "Северный поток — 2" суда
02:37ЛНА Хафтара пригрозила сбивать гражданские самолеты с оружием на борту
02:27Гастроэнтеролог рассказала об опасности манной каши
02:19Корсика отрезана от Франции из-за шторма, сообщает СМИ
01:56В Египте освободили бывшего начальника генштаба страны, сообщает СМИ
01:50Во второй тур выборов президента Хорватии прошли два кандидата
01:49Концертный директор прокомментировал скандал Бочкаревой с наркотиками
01:36Правительство Германии уверенно в завершении "Северного потока — 2"
01:30МИД Венесуэлы осудил присоединение Боливии к Группе Лимы
01:25Источник: ВВС Израиля находились над Ливаном во время ударов по Сирии
01:16На Камчатке перевернулся перевозивший 21 пассажира автобус
01:12Армия Израиля не комментирует сообщения о ракетной атаке на Дамаск
01:07Владимир Путин откроет железнодорожное движение по Крымскому мосту
01:02В Венесуэле заявили об иностранной поддержке атаки на воинскую часть
00:50Сюткин оценил шутку Шнурова над обидевшим Гагарину участником "Голоса"
00:47Дамаск подвергся ракетной атаке
Лента новостейМолния