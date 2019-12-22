Сирийские ПВО отразили атаку на аэропорт Хамы, сообщили СМИ

Сообщается, что силы ПВО Сирии поразили несколько целей, пытавшихся приблизиться к военному объекту.
Агентство добавило, что силы ПВО САР также сбили беспилотник над городом Джебла неподалеку от Латакии.
Ранее агентство САНА сообщало, что сирийская армия сбила беспилотник боевиков к западу от города Саламия в провинции Хама.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. К урегулированию активно подключились Россия, Иран, Турция, которые являются гарантами перемирия. За это время в Сирии удалось практически полностью победить террористов, начать политическое урегулирование, возвращение беженцев и восстановление разрушенной войной инфраструктуры.