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Столичная полиция задержала тракториста, спрятавшего тела в колодце
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РИА Новости

Столичная полиция задержала тракториста, спрятавшего тела в колодце

23:07 22.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Полиция Москвы задержала мужчину, подозреваемого в непредумышленном убийстве двух человек, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе столичного главка МВД.
Источник в правоохранительных органах уточнил, что в субботу двое мужчин и оператор трактора работали на 21 километре Калужского шоссе. В какой момент тракторист во время работ ковшом "нанес им телесные повреждения, в результате которых двое человек скончались". После этого, утверждает источник, подозреваемый сбросил тела в канализационный колодец.
"Полиция задержала тракториста, подозреваемого в причинении смерти по неосторожности двум рабочим", - сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Проводится проверка.
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