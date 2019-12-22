Столичная полиция задержала тракториста, спрятавшего тела в колодце

Источник в правоохранительных органах уточнил, что в субботу двое мужчин и оператор трактора работали на 21 километре Калужского шоссе. В какой момент тракторист во время работ ковшом "нанес им телесные повреждения, в результате которых двое человек скончались". После этого, утверждает источник, подозреваемый сбросил тела в канализационный колодец.