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Немецкий профсоюз бортпроводников пригрозил Lufthansa забастовками
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РИА Новости

Немецкий профсоюз бортпроводников пригрозил Lufthansa забастовками

23:01 22.12.2019 (обновлено: 23:02 22.12.2019)
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© Flickr / Lars SteffensСамолет Boeing 747-400 немецкой авиакомпании Lufthansa в аэропорту Франкфурта
Самолет Boeing 747-400 немецкой авиакомпании Lufthansa в аэропорту Франкфурта
© Flickr / Lars Steffens
Самолет Boeing 747-400 немецкой авиакомпании Lufthansa в аэропорту Франкфурта. Архивное фото
БЕРЛИН, 22 дек - РИА Новости. Профсоюз бортпроводников Ufo пригрозил авиакомпании Lufthansa забастовками в послепраздничные дни в Германии после провала переговоров.
Заместитель председателя правления Ufo Даниэль Флор заявил в видеообращении профсоюза, что состоявшиеся в воскресенье переговоры об урегулировании конфликта с Lufthansa "провалились", но "борьба не заканчивается".
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"Мы с сегодняшнего дня готовы в любой момент объявить забастовку, даже призвать выйти на улицу. Но что мы можем вам также сказать, это то, что рождественские дни - сочельник, первый и второй день праздника (24-26 декабря) не подпадут под забастовки, но их объявление может произойти и в эти дни. Так что будьте к этому готовы. Очень надеемся, что это будет не последняя фаза в этом противостоянии", - заявил Флор.
В указанные дни немецкие граждане, как правило, отправляются на рождественские праздники в родные города, к родственникам или за рубеж.
Ufo в течение длительного времени пытается урегулировать с Lufthansa разногласия относительно условий работы труда. Профсоюз регулярно призывает к забастовкам, которые нередко отражаются на сотнях рейсов немецкой авиакомпании.
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