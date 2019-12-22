Немецкий профсоюз бортпроводников пригрозил Lufthansa забастовками

Заместитель председателя правления Ufo Даниэль Флор заявил в видеообращении профсоюза, что состоявшиеся в воскресенье переговоры об урегулировании конфликта с Lufthansa "провалились", но "борьба не заканчивается".
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"Мы с сегодняшнего дня готовы в любой момент объявить забастовку, даже призвать выйти на улицу. Но что мы можем вам также сказать, это то, что рождественские дни - сочельник, первый и второй день праздника (24-26 декабря) не подпадут под забастовки, но их объявление может произойти и в эти дни. Так что будьте к этому готовы. Очень надеемся, что это будет не последняя фаза в этом противостоянии", - заявил Флор.
В указанные дни немецкие граждане, как правило, отправляются на рождественские праздники в родные города, к родственникам или за рубеж.
Ufo в течение длительного времени пытается урегулировать с Lufthansa разногласия относительно условий работы труда. Профсоюз регулярно призывает к забастовкам, которые нередко отражаются на сотнях рейсов немецкой авиакомпании.