Немецкий профсоюз бортпроводников пригрозил Lufthansa забастовками

"Мы с сегодняшнего дня готовы в любой момент объявить забастовку, даже призвать выйти на улицу. Но что мы можем вам также сказать, это то, что рождественские дни - сочельник, первый и второй день праздника (24-26 декабря) не подпадут под забастовки, но их объявление может произойти и в эти дни. Так что будьте к этому готовы. Очень надеемся, что это будет не последняя фаза в этом противостоянии", - заявил Флор.