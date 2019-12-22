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Боливия присоединилась к Группе Лимы
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РИА Новости

Боливия присоединилась к Группе Лимы

22:17 22.12.2019 (обновлено: 22:19 22.12.2019)
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© AP Photo / Natacha PisarenkoВоенные и сторонники бывшего президента Боливии Эво Моралеса возле топливного завода Сенката в Эль-Альто, Боливия
Военные и сторонники бывшего президента Боливии Эво Моралеса возле топливного завода Сенката в Эль-Альто, Боливия
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Военные и сторонники бывшего президента Боливии Эво Моралеса возле топливного завода Сенката в Эль-Альто, Боливия. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 22 дек - РИА Новости. Боливия присоединилась к Группе Лимы - организации, созданной несколько лет назад для разрешения ситуации в Венесуэле.
В Группу Лимы входят 14 стран, выступающие с критикой правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро. В частности, они обсуждают пути давления на него.
Боливия не была членом данной организации. Экс-президент страны Эво Моралес часто выступал в поддержку Мадуро.
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"МИД Боливии сообщает о присоединении к Группе Лимы. Таким образом Боливия внесёт вклад в нахождение мирного, демократического и конституционного разрешения кризиса в Венесуэле", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Боливии.
После того как оппозиция во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях на выборах 20 октября, Эво Моралес под давлением военных ушел с поста президента и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство Боливии, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес. Власти страны объявили о проведении новых всеобщих выборов, первый тур должен пройти в середине марта. Моралесу запрещено участвовать в предстоящих выборах в качестве кандидата.
В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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