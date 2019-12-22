Боливия присоединилась к Группе Лимы

"МИД Боливии сообщает о присоединении к Группе Лимы. Таким образом Боливия внесёт вклад в нахождение мирного, демократического и конституционного разрешения кризиса в Венесуэле", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Боливии.