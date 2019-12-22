Сирийские военные отразили атаку боевиков в Идлибе

Военнослужащие сирийской армии в провинции Идлиб после освобождения от террористов населенного пункта Ум-эль-Халахель

© Фото : SANA Военнослужащие сирийской армии в провинции Идлиб после освобождения от террористов населенного пункта Ум-эль-Халахель

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Сирийская армия отбила атаку сотни боевиков "Хайат Тахрир Аш-Шам"*, пытавшихся прорваться к населенному пункту Карратин-эль-Кебира провинции Сирийская армия отбила атаку сотни боевиков "Хайат Тахрир Аш-Шам"*, пытавшихся прорваться к населенному пункту Карратин-эль-Кебира провинции Идлиб , сообщил глава Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.

По его словам, около 19:00 террористы пытались напасть на позиции армии Сирии севернее населенного пункта Сукайят при помощи заминированного бронеавтомобиля под управлением смертника. "Шахид-мобиль" был уничтожен правительственными войсками.

При обстреле погибли шесть сирийских военных, еще 13 получили ранения.

Центр по примирению призвал командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.