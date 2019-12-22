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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-23T00:17+0300
https://ria.ru/20191222/1562701550.html
Сирийские военные отразили атаку боевиков в Идлибе
https://cdn23.img.ria.ru/images/156161/37/1561613703_0:0:3527:1984_1036x0_80_0_0_0e16818d2f0eeaabe0486a591ee2d1f8.jpg
РИА Новости

Сирийские военные отразили атаку боевиков в Идлибе

22:05 22.12.2019 (обновлено: 00:17 23.12.2019)
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© Фото : SANAВоеннослужащие сирийской армии в провинции Идлиб после освобождения от террористов населенного пункта Ум-эль-Халахель
Военнослужащие сирийской армии в провинции Идлиб после освобождения от террористов населенного пункта Ум-эль-Халахель
© Фото : SANA
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Сирийская армия отбила атаку сотни боевиков "Хайат Тахрир Аш-Шам"*, пытавшихся прорваться к населенному пункту Карратин-эль-Кебира провинции Идлиб, сообщил глава Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
По его словам, около 19:00 террористы пытались напасть на позиции армии Сирии севернее населенного пункта Сукайят при помощи заминированного бронеавтомобиля под управлением смертника. "Шахид-мобиль" был уничтожен правительственными войсками.
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При обстреле погибли шесть сирийских военных, еще 13 получили ранения.
Центр по примирению призвал командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииЦентр по примирению в СирииСирияВ мире
Популярные комментарии
Уже раз 5 война закончилась в Сирии а боевики как нападали так и нападают
22 декабря, 22:17
DDvaleraP
1000506
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