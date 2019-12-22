Источник: в Москве мужчина ударил ножом сотрудника ГП за замечание

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Сотрудник Генпрокуратуры получил удар ножом в ногу в магазине на севере Москвы за замечание покупателю, прятавшему продукты, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По информации старшего помощника руководителя ГСУ СК России по Москве Юлии Ивановой, в продуктовом магазине на севере Москвы мужчина сделал замечание покупателю, совершавшему противоправные действия, после чего тот достал нож и ударил им мужчину в ногу. По ее словам, по данному факту возбуждено уголовное дело о разбое. Она не уточнила личность пострадавшего.
"Пострадал сотрудник Генеральной прокуратуры", - сказал источник в правоохранительных органах.
Иванова уточнила, что следователи работают на месте происшествия, нападавший задержан и будет доставлен в подразделение ведомства для проведения следственных действий.
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