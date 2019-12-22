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2019-12-22T22:01+0300
https://ria.ru/20191222/1562701522.html
Источник: в Москве мужчина ударил ножом сотрудника ГП за замечание
https://cdn24.img.ria.ru/images/155054/50/1550545001_0:141:1501:985_1036x0_80_0_0_2737791f30154cfaa934be1a5beef67a.jpg
РИА Новости

Источник: в Москве мужчина ударил ножом сотрудника ГП за замечание

22:00 22.12.2019 (обновлено: 22:01 22.12.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЭмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Сотрудник Генпрокуратуры получил удар ножом в ногу в магазине на севере Москвы за замечание покупателю, прятавшему продукты, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По информации старшего помощника руководителя ГСУ СК России по Москве Юлии Ивановой, в продуктовом магазине на севере Москвы мужчина сделал замечание покупателю, совершавшему противоправные действия, после чего тот достал нож и ударил им мужчину в ногу. По ее словам, по данному факту возбуждено уголовное дело о разбое. Она не уточнила личность пострадавшего.
"Пострадал сотрудник Генеральной прокуратуры", - сказал источник в правоохранительных органах.
Иванова уточнила, что следователи работают на месте происшествия, нападавший задержан и будет доставлен в подразделение ведомства для проведения следственных действий.
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Следственный комитет РФГенеральная прокуратура РФМоскваРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Работник прокуратуры видимо сделал замечание, потому что считал, что воровать можно только диванами миллиардов, в крайнем случае миллионами. Такая сейчас традиция у государственных мужей.
22 декабря, 22:20
Конрад Карлович
31100136
человек голодный видимо был, прятал же не водку, а продукты.а бездушный работник ск, нет чтобы предложить свою помощь и купить поесть бедолаге, делает замечания. сытый голодного не разумеет.
23 декабря, 00:13
женя попов
15300124
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