Кандидат от "Единой России" Лемин победил на выборах главы Абакана

"Получены и обработаны данные со всех 74 избирательных участков. Согласно обработанным данным, победу одержал Алексей Лемин. За него отдали голоса 87,16%, за Михаила Молчанова - 5,08%, за Ивана Аксенова - 3,03% и Мельцер - 2,63%. На всех 74 участках лидировал Лемин", - сказала собеседница агентства.