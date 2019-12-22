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Кандидат от "Единой России" Лемин победил на выборах главы Абакана
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РИА Новости

Кандидат от "Единой России" Лемин победил на выборах главы Абакана

21:27 22.12.2019 (обновлено: 21:28 22.12.2019)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкИзбиратель на участке
Избиратель на участке
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Избиратель на участке. Архивное фото
МОСКВА/КРАСНОЯРСК, 22 дек - РИА Новости. Кандидат от "Единой России" Алексей Лемин побеждает на выборах главы Абакана, набирая 87% голосов по результатам обработки 100% протоколов, сообщила РИА Новости председатель территориальной избирательной комиссии (ТИК) Маргарита Лавриненко.
За место градоначальника боролись четыре кандидата. Член партии "Единая Россия" Алексей Лемин, занимающий должность заместителя главы Абакана по вопросам градостроительства, архитектуры и землеустройства, от ЛДПР - житель Красноярского края Михаил Молчанов, работающий заместителем директора по экономическим вопросам у индивидуального предпринимателя и два самовыдвиженца: директор ООО "Терра" Иван Аксенов и замдиректора ООО "Управление механизации 19" Василий Мельцер.
"Получены и обработаны данные со всех 74 избирательных участков. Согласно обработанным данным, победу одержал Алексей Лемин. За него отдали голоса 87,16%, за Михаила Молчанова - 5,08%, за Ивана Аксенова - 3,03% и Мельцер - 2,63%. На всех 74 участках лидировал Лемин", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, явка составила 23,6%. На выборах 2018 года явка была 33%. Тогда в Хакасии выбирали мэра Абакана, главу республики и депутатов Верховного совета.
Жители Абакана в воскресенье выбирали нового мэра столицы Хакасии вместо погибшего осенью в ДТП Николая Булакина. Решение о проведении досрочных выборов горсовет Абакана принял в октябре.
Мэр Николай Булакин погиб 14 октября в Красноярском крае. По информации региональной ГИБДД, автомобиль 66-летнего мэра вылетел в кювет на 433-м километре трассы Р-257 и врезался в препятствие. Булакин умер на месте до приезда скорой помощи. По предварительным данным, причиной ДТП могли стать проблемы с сердцем.
Николай Булакин
15 октября, 11:59
Новый лицей в Абакане назовут в честь погибшего мэра
7200323
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Алексей ЛеминНиколай БулакинЕдиная РоссияАбаканХакасияПолитика
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