Сирийская армия установила контроль над населенным пунктом ат-Тах

ДАМАСК, 22 дек - РИА Новости. Сирийская армия установила контроль над стратегически важным поселением ат-Тах в провинции Идлиб, заявил РИА Новости сирийский военный источник.
"Сирийская армия установила контроль над стратегическим населенным пунктом ат-Тах на юго-востоке провинции Идлиб", - сообщил источник.
Он подчеркнул, что освобожденный населенный пункт представлял собой один из важнейших оплотов террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* в провинции Идлиб.
Ранее в четверг сирийская армия начала новую военную операцию на юго-востоке провинции Идлиб - последнего крупного оплота террористических группировок. Сообщалось об освобождении Рабиа, Хурейба, Харба-Баннан, Шаара, Телль-Махв и ряда других деревень.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Запрещенные в России террористические организации
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