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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-22T21:09+0300
https://ria.ru/20191222/1562700986.html
Сирийская армия установила контроль над населенным пунктом ат-Тах
https://cdn21.img.ria.ru/images/156029/25/1560292502_0:124:2730:1660_1036x0_80_0_0_68950e7edcebf8d26d20b15f5f52561d.jpg
РИА Новости

Сирийская армия установила контроль над населенным пунктом ат-Тах

21:08 22.12.2019 (обновлено: 21:09 22.12.2019)
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинСирийская армия
Сирийская армия
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Сирийская армия . Архивное фото
ДАМАСК, 22 дек - РИА Новости. Сирийская армия установила контроль над стратегически важным поселением ат-Тах в провинции Идлиб, заявил РИА Новости сирийский военный источник.
"Сирийская армия установила контроль над стратегическим населенным пунктом ат-Тах на юго-востоке провинции Идлиб", - сообщил источник.
Сирийский военнослужащий в провинции Идлиб
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Он подчеркнул, что освобожденный населенный пункт представлял собой один из важнейших оплотов террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* в провинции Идлиб.
Ранее в четверг сирийская армия начала новую военную операцию на юго-востоке провинции Идлиб - последнего крупного оплота террористических группировок. Сообщалось об освобождении Рабиа, Хурейба, Харба-Баннан, Шаара, Телль-Махв и ряда других деревень.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Запрещенные в России террористические организации
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