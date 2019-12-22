Пьяный житель Югры до смерти избил трехлетнюю дочь

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 дек - РИА Новости. Уголовное дело возбудили следователи в Уголовное дело возбудили следователи в Ханты-Мансийском автономном округе после гибели трехлетней девочки, которую до смерти избил пьяный отец, сообщает региональное следственное управление СК РФ

"По версии следствия, вечером 21 декабря 2019 года 34-летний житель Нефтеюганска, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в своей квартире, нанес множественные удары по голове и телу своей трехлетней дочери, которая скончалась на следующий день от полученных телесных повреждений", - говорится в сообщении.

Мужчина, подозреваемый в преступлении, задержан. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, следователи выясняют все обстоятельства случившегося. "В рамках уголовного дела следствием будут изучены условия, в которых проживала и воспитывалась девочка", - добавили в СУСК.