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Пьяный житель Югры до смерти избил трехлетнюю дочь
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РИА Новости

Пьяный житель Югры до смерти избил трехлетнюю дочь

20:25 22.12.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 дек - РИА Новости. Уголовное дело возбудили следователи в Ханты-Мансийском автономном округе после гибели трехлетней девочки, которую до смерти избил пьяный отец, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
"По версии следствия, вечером 21 декабря 2019 года 34-летний житель Нефтеюганска, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в своей квартире, нанес множественные удары по голове и телу своей трехлетней дочери, которая скончалась на следующий день от полученных телесных повреждений", - говорится в сообщении.
Мужчина, подозреваемый в преступлении, задержан. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, следователи выясняют все обстоятельства случившегося. "В рамках уголовного дела следствием будут изучены условия, в которых проживала и воспитывалась девочка", - добавили в СУСК.
Согласно информации источника РИА Новости в местных правоохранительных органах, мужчина приходится отчимом девочке, кроме того, он также избил ее старшую сестру, ребенок госпитализирован.
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