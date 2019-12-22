Петербургский художник Шаманов представил серию монет с Мао Цзэдуном

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Популярный петербургский художник Кир Шаманов представил новую коллекцию монет с изображением Мао Цзэдуна.
Шаманов рассказал РИА Новости, что таким образом он хотел передать идею маоистской революции в Китае.
"Мао до сих пор остаётся одним из самых современных политиков, к личности которого обращаются самые великие люди из мира искусств. Прежде всего, это гениальный творец (Энди) Уорхол и молодой французский режиссёр (Жан-Люк) Годар, интерпретирующий китайскую революции фильмом "Китаянка". Своей работой я показываю достижение китайской коммунистической партии - полную и абсолютную свободу от доллара США, как символа гегемонии", - рассказал художник.
Он добавил, что Мао заложил основы современного Китая, первую монету 0 юаней, однозначно надо было делать с ним на аверсе. Вообще это знаковая монета, так-как именно из философии Китая, во многом появился весь этот проект и ноль-искусство 1910-х годов, давшее миру русский авангард.
Шаманов анонсировал, что следующая серия будет посвящена венесуэльскому революционеру Ильичу Рамиресу Санчесу, больше известному как Карлос Шакал. Ранее было известно, что Рамиресу Санчесу предложили поставить памятник на территории РУДН.
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