Петербургский художник Шаманов представил серию монет с Мао Цзэдуном

"Мао до сих пор остаётся одним из самых современных политиков, к личности которого обращаются самые великие люди из мира искусств. Прежде всего, это гениальный творец (Энди) Уорхол и молодой французский режиссёр (Жан-Люк) Годар, интерпретирующий китайскую революции фильмом "Китаянка". Своей работой я показываю достижение китайской коммунистической партии - полную и абсолютную свободу от доллара США, как символа гегемонии", - рассказал художник.