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Культура
2019-12-22T19:57+0300
https://ria.ru/20191222/1562699859.html
Петербургский художник Шаманов представил серию монет с Мао Цзэдуном
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РИА Новости

Петербургский художник Шаманов представил серию монет с Мао Цзэдуном

19:57 22.12.2019
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© Фото : страница Кирилла Шаманова во ВКонтактеХудожник Кир Шаманов представил новую коллекцию монет с Мао Цзэдуном
Художник Кир Шаманов представил новую коллекцию монет с Мао Цзэдуном
© Фото : страница Кирилла Шаманова во ВКонтакте
Художник Кир Шаманов представил новую коллекцию монет с Мао Цзэдуном
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Популярный петербургский художник Кир Шаманов представил новую коллекцию монет с изображением Мао Цзэдуна.
Шаманов рассказал РИА Новости, что таким образом он хотел передать идею маоистской революции в Китае.
"Мао до сих пор остаётся одним из самых современных политиков, к личности которого обращаются самые великие люди из мира искусств. Прежде всего, это гениальный творец (Энди) Уорхол и молодой французский режиссёр (Жан-Люк) Годар, интерпретирующий китайскую революции фильмом "Китаянка". Своей работой я показываю достижение китайской коммунистической партии - полную и абсолютную свободу от доллара США, как символа гегемонии", - рассказал художник.
Он добавил, что Мао заложил основы современного Китая, первую монету 0 юаней, однозначно надо было делать с ним на аверсе. Вообще это знаковая монета, так-как именно из философии Китая, во многом появился весь этот проект и ноль-искусство 1910-х годов, давшее миру русский авангард.
Шаманов анонсировал, что следующая серия будет посвящена венесуэльскому революционеру Ильичу Рамиресу Санчесу, больше известному как Карлос Шакал. Ранее было известно, что Рамиресу Санчесу предложили поставить памятник на территории РУДН.
Баннер с изображением Мао Цзэдуна в Пекине
1 октября, 08:00
Старец Маркс за семью морями. В чем секрет китайского коммунизма
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КультураМао ЦзэдунКитайСанкт-ПетербургВ мире
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