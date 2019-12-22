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Экс-полковник Захарченко получил в колонии выговор за пропуск столовой
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РИА Новости

Экс-полковник Захарченко получил в колонии выговор за пропуск столовой

19:40 22.12.2019 (обновлено: 00:25 23.12.2019)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДмитрий Захарченко
Дмитрий Захарченко
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Дмитрий Захарченко. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко получил устный выговор, за то что не пошел в столовую мордовской колонии номер пять, где он отбывает срок, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Горбатенко.
За последующие нарушения Захарченко может оказаться в штрафном изоляторе, но наказание будет определять администрация колонии. Об этом юрист узнал из телефонного разговора с осужденным.
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Экс-полковник Захарченко получил статус опасного для окружающих, пишут СМИ
Он также рассказал что есть список лиц, заранее утвержденный администрацией колонии, которым Захарченко может звонить, но отказался комментировать их личности.
Захарченко, курировавший в министерстве борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан 9 сентября 2016 года, ему вменили несколько эпизодов взяточничества. Огромный резонанс дело получило после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры полковника склада с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог, сейчас они изъяты в государственную казну.
Захарченко получил 12,5 лет, в середине ноября из столичного СИЗО он отправился отбывать наказание в мордовскую колонию №5. Это учреждение занимается перевоспитанием бывших сотрудников МВД и прокуратуры, условия в нем высоко оцениваются правозащитниками.
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Республика МордовияДело полковника ЗахарченкоДмитрий ЗахарченкоРоссияПроисшествия
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