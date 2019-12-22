Экс-полковник Захарченко получил в колонии выговор за пропуск столовой

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Экс-полковник МВД Экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко получил устный выговор, за то что не пошел в столовую мордовской колонии номер пять, где он отбывает срок, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Горбатенко.

За последующие нарушения Захарченко может оказаться в штрафном изоляторе, но наказание будет определять администрация колонии. Об этом юрист узнал из телефонного разговора с осужденным.

Он также рассказал что есть список лиц, заранее утвержденный администрацией колонии, которым Захарченко может звонить, но отказался комментировать их личности.

Захарченко, курировавший в министерстве борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан 9 сентября 2016 года, ему вменили несколько эпизодов взяточничества. Огромный резонанс дело получило после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры полковника склада с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог, сейчас они изъяты в государственную казну.