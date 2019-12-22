Умер французский модельер Эмануэль Унгаро

Унгаро родился во французском городе Экс-ан-Прованс 13 февраля 1933. В 1956 году обосновался в Париже, учился у испанского кутюрье Кристобаля Балансиага.

В 1965 году совместно с художницей Соней Кнапп он открыл собственный дом моды во французской столице. Уже во время показа первой коллекции стало очевидно, что его фирменным стилем будут яркие цвета и смесь принтов. Он покинул мир моды в 2004 году.