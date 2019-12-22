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Умер французский модельер Эмануэль Унгаро
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РИА Новости

Умер французский модельер Эмануэль Унгаро

19:28 22.12.2019
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© REUTERS / Eric GaillardИтальянский дизайнер Эммануэль Унгаро
Итальянский дизайнер Эммануэль Унгаро
© REUTERS / Eric Gaillard
МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Французский модельер итальянского происхождения Эмануэль Унгаро скончался в возрасте 86 лет в Париже, сообщает портал France Info.
Унгаро родился во французском городе Экс-ан-Прованс 13 февраля 1933. В 1956 году обосновался в Париже, учился у испанского кутюрье Кристобаля Балансиага.
В 1965 году совместно с художницей Соней Кнапп он открыл собственный дом моды во французской столице. Уже во время показа первой коллекции стало очевидно, что его фирменным стилем будут яркие цвета и смесь принтов. Он покинул мир моды в 2004 году.
Одежду Унгаро носили такие известные женщины, как Жаклин Кеннеди, Катрин Денев и Мари-Элен де Ротшильд.
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ФранцияВ мире
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