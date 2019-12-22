Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-22T23:13+0300
https://ria.ru/20191222/1562699225.html
Онколог назвала симптомы рака в области головы и шеи
https://cdn24.img.ria.ru/images/155485/47/1554854786_0:0:3067:1725_1036x0_80_0_0_96ae0eb5cec0225f172d54a52dc0f82f.jpg
РИА Новости

Онколог назвала симптомы рака в области головы и шеи

19:20 22.12.2019 (обновлено: 23:13 22.12.2019)
218394
© Depositphotos / jcpjr1111Лучевая терапия
Лучевая терапия
© Depositphotos / jcpjr1111
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Заведующая отделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра имени Логинова Лилия Яковлева в эфире радиостанции "Говорит Москва" перечислила симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии опухолей в области головы и шеи.
Так, к врачу следует обратиться:
в случае возникновения уплотнений и шишек, на которые люди "годами не обращают внимания";
из-за внезапных приступов боли;
после появления "непонятных" выделений во рту и дискомфорте при глотании;
при обнаружении новых пигментных пятен или роста новых;
после диагностирования острого отита, заложенности носа и головой боли "на ровном месте";
когда зубы начинают шататься без особых причин.
Яковлева напомнила, что успешное лечение онкологического заболевания зависит от ранней диагностики. В таком случае выздоравливают до 84 процентов больных.
Почему люди все еще боятся заразиться раком
16 декабря, 17:00
Почему люди все еще боятся заразиться раком
3481428212062
Обсудить 11
ЗдоровьеРоссияОбщество
Популярные комментарии
Я понимаю что мы должны сами заботиться о своём здоровье . Но если честно , мне надоели советы специалистов . Я должен разбираться в мясе и колбасе , мыле и порошке , зубной пасте и шампунях , молоке и сыре , рыбе и птице , воде бутилированной и консервах , соках и шубах , машинах и бензине , электронике и бытовой технике , кофе и чае , печенье и хлебе , лекарствах и одежде , в Ч Ё М Е Щ Ё НАМ НАДО РАЗБИРАТЬСЯ !!!!! Может пора государству просто навести порядок в конюшнях ! А многим врачам я могу сказать : хватит ныть о своих зарплатах сравнивая их с западными , при том какие вы специалисты , многие из вас на западе жили бы под мостами в картонных домиках . Вам накупили всяких клёвых современных игрушек , но вы опять не чего не можете диагностировать и вылечить . Вы жалуетесь что ваши современные игрушки не умеют ставить диагнозы и лечить ваших пациентов .
22 декабря, 22:27
МФМаксим Филиппов
141102110
Максим Филиппов: комментарий - огонь!
22 декабря, 23:39
Александр Аргунов
2720001
Рекомендуем
Полис ОМС
Рекомендации ФОМС: как не платить за лечение по ОМС
МИД в Москве
В России ответили на обвинения Польши в искажении истории
Строительство газопровода Северный поток-2
В США сообщили о реакции стран ЕС на санкции по "Северному потоку — 2"
Актриса Наталья Бочкарева
Уголовное дело против актрисы Бочкаревой передали в суд
Президент РФ В. Путин посетил остров Гогланд
На дне Финского залива перед погружением Путина нашли минное поле
Дмитрий Захарченко
Экс-полковник Захарченко получил в колонии выговор за пропуск столовой
Стакан с минеральной водой
Эксперт рассказала, чем опасно чрезмерное потребление воды
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток-2
Лавров пообещал ответ на санкции США против "Северного потока — 2"
Автомобиль полиции
В Москве задержали тракториста, спрятавшего два трупа в колодце
Брошюра с информацией о пенсионном и социальном обеспечении инвалидов в отделении Пенсионного фонда РФ
ПФР рассказал об индексации пенсий уволившихся пенсионеров
Москва
Синоптик рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Москве
Опубликовано видео посадки корабля Starliner
Появилось видео посадки космического корабля Starliner
Актер Гоша Куценко
Гоша Куценко рассказал о желании стать президентом Украины
Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов на церемонии вручения государственных наград в Кремле
Зюганов пояснил свои слова о досрочных выборах президента
Кассир считает деньги
Названы самые востребованные профессии в России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:25Совфед рассмотрит законы об обороте лекарств, виноделии и отдыхе детей
03:21СМИ: Трамп после выдачи Винника поддержит Грецию в споре с Турцией
03:06СМИ сообщило о серьезной кадровой ротации в Минобороны
02:59Названы лучшие способы остановки автомобиля при отказе тормозов
02:57Allseas вывела из Балтийского моря строившие "Северный поток — 2" суда
02:37ЛНА Хафтара пригрозила сбивать гражданские самолеты с оружием на борту
02:27Гастроэнтеролог рассказала об опасности манной каши
02:19Корсика отрезана от Франции из-за шторма, сообщает СМИ
01:56В Египте освободили бывшего начальника генштаба страны, сообщает СМИ
01:50Во второй тур выборов президента Хорватии прошли два кандидата
01:49Концертный директор прокомментировал скандал Бочкаревой с наркотиками
01:36Правительство Германии уверенно в завершении "Северного потока — 2"
01:30МИД Венесуэлы осудил присоединение Боливии к Группе Лимы
01:25Источник: ВВС Израиля находились над Ливаном во время ударов по Сирии
01:16На Камчатке перевернулся перевозивший 21 пассажира автобус
01:12Армия Израиля не комментирует сообщения о ракетной атаке на Дамаск
01:07Владимир Путин откроет железнодорожное движение по Крымскому мосту
01:02В Венесуэле заявили об иностранной поддержке атаки на воинскую часть
00:50Сюткин оценил шутку Шнурова над обидевшим Гагарину участником "Голоса"
00:47Дамаск подвергся ракетной атаке
Лента новостейМолния