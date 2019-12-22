Онколог назвала симптомы рака в области головы и шеи

— в случае возникновения уплотнений и шишек, на которые люди "годами не обращают внимания"; в случае возникновения уплотнений и шишек, на которые люди "годами не обращают внимания";

— из-за внезапных приступов боли; из-за внезапных приступов боли;

— после появления "непонятных" выделений во рту и дискомфорте при глотании; после появления "непонятных" выделений во рту и дискомфорте при глотании;

— при обнаружении новых пигментных пятен или роста новых; при обнаружении новых пигментных пятен или роста новых;

— после диагностирования острого отита, заложенности носа и головой боли "на ровном месте"; после диагностирования острого отита, заложенности носа и головой боли "на ровном месте";