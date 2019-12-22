Онколог назвала симптомы рака в области головы и шеи

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Заведующая отделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра имени Логинова Лилия Яковлева в эфире радиостанции "Говорит Москва" перечислила симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии опухолей в области головы и шеи.
Так, к врачу следует обратиться:
—в случае возникновения уплотнений и шишек, на которые люди "годами не обращают внимания";
—из-за внезапных приступов боли;
—после появления "непонятных" выделений во рту и дискомфорте при глотании;
—при обнаружении новых пигментных пятен или роста новых;
—после диагностирования острого отита, заложенности носа и головой боли "на ровном месте";
—когда зубы начинают шататься без особых причин.
Яковлева напомнила, что успешное лечение онкологического заболевания зависит от ранней диагностики. В таком случае выздоравливают до 84 процентов больных.
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