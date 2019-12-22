Бастрыкин проконтролирует расследование дела о потасовке в Апатитах

По ее словам, председатель СК РФ поставил на контроль ряд доследственных проверок и уголовных дел, обсуждавшихся в СМИ.

"Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил взять проведение данных проверок и расследование уголовных дел на контроль в центральном аппарате ведомства, а также потребовал от руководителей региональных следственных управлений СК России оперативно доложить об их ходе и результатах", - сказала Петренко.

В частности, Бастрыкин поставил на контроль расследование дела о потасовке между подростками и полицейскими, произошедшей вечером 20 декабря в городе Апатиты Мурманской области.

По версии следствия, возле дома культуры на улице Ленина группа подростков "причинила телесные повреждения двоим полицейским", которые охраняли общественный порядок. Пострадавшим оказали амбулаторную медпомощь.