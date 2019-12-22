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Бастрыкин проконтролирует расследование дела о потасовке в Апатитах
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РИА Новости

Бастрыкин проконтролирует расследование дела о потасовке в Апатитах

19:15 22.12.2019 (обновлено: 19:17 22.12.2019)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Автомобиль следственного комитета. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела о потасовке в Апатитах в Мурманской области, где группа подростков нанесла травмы двум сотрудникам полиции, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
По ее словам, председатель СК РФ поставил на контроль ряд доследственных проверок и уголовных дел, обсуждавшихся в СМИ.
"Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил взять проведение данных проверок и расследование уголовных дел на контроль в центральном аппарате ведомства, а также потребовал от руководителей региональных следственных управлений СК России оперативно доложить об их ходе и результатах", - сказала Петренко.
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В частности, Бастрыкин поставил на контроль расследование дела о потасовке между подростками и полицейскими, произошедшей вечером 20 декабря в городе Апатиты Мурманской области.
По версии следствия, возле дома культуры на улице Ленина группа подростков "причинила телесные повреждения двоим полицейским", которые охраняли общественный порядок. Пострадавшим оказали амбулаторную медпомощь.
Уточняется, что следователи нашли и допросили несовершеннолетних, совершивших противоправные действия.
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Светлана ПетренкоСледственный комитет РФАлександр БастрыкинАпатитыРоссияМурманская областьПроисшествия
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