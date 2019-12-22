Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Формирующиеся звезды в галактике Большое Магелланово облако
РИА Наука
2019-12-22T21:04+0300
https://ria.ru/20191222/1562698579.html
Появилось видео посадки космического корабля Starliner
https://cdn22.img.ria.ru/images/156269/87/1562698712_0:0:1919:1079_1036x0_80_0_0_26d00361217bdc43beeaffeaaa44db6c.jpg
РИА Новости

Появилось видео посадки космического корабля Starliner

18:35 22.12.2019 (обновлено: 21:04 22.12.2019)
35064
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. НАСА опубликовало видео приземления Starliner компании Boeing в Нью-Мексико. Корабль завершил первый испытательный полет в беспилотном режиме.
Запуск состоялся 20 декабря на мысе Канаверал во Флориде. На расчетную суборбитальную траекторию Starliner вывела ракета Atlas-5. Из-за ошибки в полетном времени корабль поздно совершил маневр для довыведения на орбиту, из-за чего стыковка к МКС стала невозможной.
Корабль решили вернуть на Землю 22 декабря.
В НАСА заявили, что, несмотря на невыполнение основной цели полета, удалось протестировать систему навигации корабля и стыковочный механизм.
В 2011 году после окончания работы многоразовой пилотируемой транспортной системы Space Shuttle США потеряли возможность самостоятельно проводить пилотируемые полеты. Астронавтов НАСА на МКС доставляют российские корабли "Союз". С 2014 года замену Space Shuttle разрабатывают компании Boeing и SpaceX, но ввод в эксплуатацию созданных ими кораблей Starliner и Crew Dragon неоднократно задерживался.
Космический корабль Boeing CST-100 Starliner
Вчера, 01:40
Экс-астронавт НАСА с иронией отозвался о готовности корабля Starliner
9050139648
Обсудить 48
РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)НАСАНью-МексикоСША
Популярные комментарии
Что то Starliner как с иголочки, только с завода, нет не гари на поверхности, даже наклейки НАСА как новые,а ведь он в облаке плазмы летел через плотные слои атмосферы. Посмотрите как выглядят спускаемые капсулы союзов, все черные , в копоти....
22 декабря, 19:09
Дмитрий Петров
51521013
Ну, что сказать про сам этот новейший корабль? Похоже, решили просто реанимировать древний проект Джемини середины 60-х прошлого века. Наши Союзы тоже, в принципе, родом оттуда, но мы не прекращали их собирать и запускать, а американцы утратили компетенции. Видимо, до них дошло, что кататься на МКС намного дешевле в такой капсуле, чем на супертехнологичном Шаттле. Зря над нами смеялись, выходит!
22 декабря, 18:52
Von Stirliz
40511014
Рекомендуем
МИД в Москве
В России ответили на обвинения Польши в искажении истории
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток-2
Лавров пообещал ответ на санкции США против "Северного потока — 2"
Космический корабль Boeing CST-100 Starliner
Экс-астронавт НАСА с иронией отозвался о готовности корабля Starliner
Лучевая терапия
Онколог назвала симптомы рака в области головы и шеи
Строительство газопровода Северный поток-2
В США сообщили о реакции стран ЕС на санкции по "Северному потоку — 2"
Укладка железнодорожного полотна при строительстве Крымского моста
Путин откроет железнодорожное движение по Крымскому мосту
Президент РФ В. Путин посетил остров Гогланд
На дне Финского залива перед погружением Путина нашли минное поле
Газодобывающее предприятие на Украине
Пять украинских компаний подписали контракт с "Газпромом", пишут СМИ
Три планеты системы Kepler 51 в сравнении с планетами Солнечной системы
Телескоп "Хаббл" обнаружил сверхлегкие планеты
Строительство газопровода Северный поток-2
В России раскритиковали санкции США против "Северного потока — 2"
Газовое оборудование в Львовской области Украины
Миллер раскрыл детали транзитного договора России и Украины
Здание МИД Польши
МИД Польши ответил на слова Путина о Второй мировой войне
Испытания новой жидкостной МБР тяжелого класса Сармат. 30 марта 2018
Лавров заявил о готовности России показать США "Сармат"
МИД в Москве
Захарова ответила на заявления Польши о Второй мировой войне
Актер Гоша Куценко
Гоша Куценко рассказал о желании стать президентом Украины
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:25Совфед рассмотрит законы об обороте лекарств, виноделии и отдыхе детей
03:21СМИ: Трамп после выдачи Винника поддержит Грецию в споре с Турцией
03:06СМИ сообщило о серьезной кадровой ротации в Минобороны
02:59Названы лучшие способы остановки автомобиля при отказе тормозов
02:57Allseas вывела из Балтийского моря строившие "Северный поток — 2" суда
02:37ЛНА Хафтара пригрозила сбивать гражданские самолеты с оружием на борту
02:27Гастроэнтеролог рассказала об опасности манной каши
02:19Корсика отрезана от Франции из-за шторма, сообщает СМИ
01:56В Египте освободили бывшего начальника генштаба страны, сообщает СМИ
01:50Во второй тур выборов президента Хорватии прошли два кандидата
01:49Концертный директор прокомментировал скандал Бочкаревой с наркотиками
01:36Правительство Германии уверенно в завершении "Северного потока — 2"
01:30МИД Венесуэлы осудил присоединение Боливии к Группе Лимы
01:25Источник: ВВС Израиля находились над Ливаном во время ударов по Сирии
01:16На Камчатке перевернулся перевозивший 21 пассажира автобус
01:12Армия Израиля не комментирует сообщения о ракетной атаке на Дамаск
01:07Владимир Путин откроет железнодорожное движение по Крымскому мосту
01:02В Венесуэле заявили об иностранной поддержке атаки на воинскую часть
00:50Сюткин оценил шутку Шнурова над обидевшим Гагарину участником "Голоса"
00:47Дамаск подвергся ракетной атаке
Лента новостейМолния