Появилось видео посадки космического корабля Starliner

Запуск состоялся 20 декабря на мысе Канаверал во Флориде. На расчетную суборбитальную траекторию Starliner вывела ракета Atlas-5. Из-за ошибки в полетном времени корабль поздно совершил маневр для довыведения на орбиту, из-за чего стыковка к МКС стала невозможной.