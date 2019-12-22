Генконсульство России прокомментировало ситуацию со стрельбой в Чикаго

"В связи с информацией о массовой стрельбе в одном из районов города Чикаго (штат Иллинойс) генконсульство России в Нью-Йорке устанавливает все обстоятельства этого происшествия. На настоящий момент данных о наличии российских граждан среди пострадавших не поступало", - говорится в сообщении российского генконсульства. Отмечается, что генконсульство держит ситуацию на постоянном контроле.