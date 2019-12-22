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Генконсульство России прокомментировало ситуацию со стрельбой в Чикаго
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РИА Новости

Генконсульство России прокомментировало ситуацию со стрельбой в Чикаго

18:30 22.12.2019
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© AP Photo / Eric GayСотрудники правоохранительных органов США
Сотрудники правоохранительных органов США
© AP Photo / Eric Gay
Сотрудники правоохранительных органов США. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Данных о россиянах среди пострадавших в ходе стрельбы в Чикаго не поступало, сообщило в Twitter генконсульство России в Нью-Йорке.
Ранее телеканал ABC7 со ссылкой на полицию сообщил, что по меньшей мере 13 человек получили ранения в результате стрельбы в доме в городе Чикаго в американском штате Иллинойс. По сообщению полиции, инцидент произошел в районе Энглвуд в жилом доме, где, возможно, проходила вечеринка. Сообщается, что во время стрельбы были ранены 13 человек, их доставили в местные больницы. Ведется расследование.
"В связи с информацией о массовой стрельбе в одном из районов города Чикаго (штат Иллинойс) генконсульство России в Нью-Йорке устанавливает все обстоятельства этого происшествия. На настоящий момент данных о наличии российских граждан среди пострадавших не поступало", - говорится в сообщении российского генконсульства. Отмечается, что генконсульство держит ситуацию на постоянном контроле.
Автомат Калашникова
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ИллинойсЧикагоРоссияСШАВ мире
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