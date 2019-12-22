Генконсульство России прокомментировало ситуацию со стрельбой в Чикаго

Ранее телеканал ABC7 со ссылкой на полицию сообщил, что по меньшей мере 13 человек получили ранения в результате стрельбы в доме в городе Чикаго в американском штате Иллинойс. По сообщению полиции, инцидент произошел в районе Энглвуд в жилом доме, где, возможно, проходила вечеринка. Сообщается, что во время стрельбы были ранены 13 человек, их доставили в местные больницы. Ведется расследование.
"В связи с информацией о массовой стрельбе в одном из районов города Чикаго (штат Иллинойс) генконсульство России в Нью-Йорке устанавливает все обстоятельства этого происшествия. На настоящий момент данных о наличии российских граждан среди пострадавших не поступало", - говорится в сообщении российского генконсульства. Отмечается, что генконсульство держит ситуацию на постоянном контроле.
17 сентября, 05:47Полиция в США задержала девушку, угрожавшую устроить стрельбу в школе