В Узбекистане завершилось голосование на парламентских выборах

ТАШКЕНТ, 22 дек - РИА Новости. Избирательные участки для голосования на выборах в законодательную (нижнюю) палату парламента закрылись в Избирательные участки для голосования на выборах в законодательную (нижнюю) палату парламента закрылись в Узбекистане в 20.00 (18.00 мск) в воскресенье.

Выборы в законодательную (нижнюю) палату парламента Узбекистана 22 декабря признаны состоявшимися к обеду — явка избирателей на 13.00 местного времени (11.00 мск) составила 42,4%, или 7,97 миллиона человек. Выборы являются состоявшимися после того, как проголосуют 33% зарегистрированных избирателей. Их итоги планируется подвести в понедельник утром.

По данным ЦИК на 18.00 (16.00), в голосовании приняли участие 12,92 миллиона человек (68,7%). На некоторых участках зафиксированы случаи "семейного" голосования и незаконного сброса бюллетеней. Одними из первых закрылись участки в Генконсульстве Узбекистана во Владивостоке, а также в дипмиссиях в Японии, Индонезии, Малайзии.

В выборах принимают участие все пять политических партий, действующих в стране и допущенных к выборам в республике, - Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП), Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ), Демократическая партия Узбекистана "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") и Экологическая партия. Они выдвинули по 150 кандидатов, соответственно числу избирательных округов.