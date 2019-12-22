В Татарстане проверят сообщения об участии школьников в учениях МВД

"В связи с тем, что участие гражданских лиц и план занятия не были согласованы в установленном порядке с МВД по Республике Татарстан, руководством министерства принято решение о проведении служебной проверки, в ходе которой будет дана оценка управленческим решениям руководителей отдела МВД России по Тукаевскому району", - говорится в сообщении.