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В Татарстане проверят сообщения об участии школьников в учениях МВД
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РИА Новости

В Татарстане проверят сообщения об участии школьников в учениях МВД

17:57 22.12.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. МВД проведет служебную проверку после того, как в Татарстане школьники в качестве массовки были привлечены к учениям с личным составом подразделения, сообщает пресс-служба МВД России.
Ранее информация о том, что школьники в Новотроицке стали участниками учений по разгону митингов, появилась в местных СМИ.
Как сообщает ведомство, 20 декабря на территории новотроицкой школы прошли учения отдела МВД Тукаевского района. В качестве статистов по согласованию с администрацией школы были привлечены ученики 9 класса.
"В связи с тем, что участие гражданских лиц и план занятия не были согласованы в установленном порядке с МВД по Республике Татарстан, руководством министерства принято решение о проведении служебной проверки, в ходе которой будет дана оценка управленческим решениям руководителей отдела МВД России по Тукаевскому району", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на учениях правонарушителей "отыгрывали" только сотрудники полиции.
"Все школьники находились на заднем плане под контролем педагогов, ни один из них не пострадал", - подчеркнули в ведомстве.
Добавляется, что виновные должностные лица будут привлечены к дисциплинарной ответственности.
Росгвардия
Вчера, 14:54
Росгвардия опровергла данные об участии школьников в своих учениях
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