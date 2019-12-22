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Директор Заворотнюк прокомментировала слухи о сборе денег на лечение
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РИА Новости

Директор Заворотнюк прокомментировала слухи о сборе денег на лечение

17:20 22.12.2019
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© РИА Новости / Анна СергееваАнастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк
© РИА Новости / Анна Сергеева
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Директор  Анастасии Заворотнюк Марина Попова прокомментировала телеканалу "360" появившиеся в СМИ сообщения о том, что банковские счета супруга артистки Петра Чернышева были заблокированы из-за поступавших на них пожертвований на лечение актрисы.
На вопрос журналиста о том, связана ли блокировка счетов супруга актрисы с перечислением пожертвований, Потапова назвала данную информацию "бредом".
"А с чего вы взяли, что люди нам перечисляли деньги?", — возмутилась представитель Заворотнюк.
Ранее СМИ сообщили, что Налоговой службе показались "подозрительными" операции по счетам Петра Чернышева и его счета были заблокированы. По данным журналистов, эта ситуация произошла из-за поступавших от поклонников денег на лечение Заворотнюк.
Новости о серьезном заболевании актрисы начали появляться в августе. Некоторые СМИ сообщили, что у нее диагностировали раковую опухоль мозга. Семья актрисы долго не комментировала эту информацию, однако затем подтвердила, что она действительно проходит лечение.
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