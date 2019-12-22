Директор Заворотнюк прокомментировала слухи о сборе денег на лечение

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Директор Директор Анастасии Заворотнюк Марина Попова прокомментировала телеканалу " 360" появившиеся в СМИ сообщения о том, что банковские счета супруга артистки Петра Чернышева были заблокированы из-за поступавших на них пожертвований на лечение актрисы.

На вопрос журналиста о том, связана ли блокировка счетов супруга актрисы с перечислением пожертвований, Потапова назвала данную информацию "бредом".

"А с чего вы взяли, что люди нам перечисляли деньги?", — возмутилась представитель Заворотнюк.

Ранее СМИ сообщили, что Налоговой службе показались "подозрительными" операции по счетам Петра Чернышева и его счета были заблокированы. По данным журналистов, эта ситуация произошла из-за поступавших от поклонников денег на лечение Заворотнюк.