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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-22T17:13+0300
https://ria.ru/20191222/1562697327.html
СМИ: в Сирии ликвидировали главаря террористической группировки
https://cdn24.img.ria.ru/images/151306/95/1513069544_0:88:1670:1027_1036x0_80_0_0_5ae72bd2dcff87a6b6d97f92b1ca334a.jpg
РИА Новости

СМИ: в Сирии ликвидировали главаря террористической группировки

17:13 22.12.2019
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© Фото : SANAСирийский военнослужащий в провинции Идлиб
Сирийский военнослужащий в провинции Идлиб
© Фото : SANA
Сирийский военнослужащий в провинции Идлиб. Архивное фото
КАИР, 22 дек - РИА Новости. Главарь террористической сирийской группировки "Хурас ад-Дин", связанной с "Аль-Каидой"*, ликвидирован при помощи БПЛА на севере Сирии, сообщил спутниковый телеканал Sky News Arabia.
По имеющейся информации, имя уничтоженного террориста - Абу Хадиджа аль-Урдуни. Операцию провели силы международной коалиции в районе Идлиба. Террорист был уничтожен ударом с воздуха по автомашине.
*Запрещенная в России террористическая организация
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25 октября, 19:16
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