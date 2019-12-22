СМИ: в Сирии ликвидировали главаря террористической группировки

КАИР, 22 дек - РИА Новости. Главарь террористической сирийской группировки "Хурас ад-Дин", связанной с "Аль-Каидой"*, ликвидирован при помощи БПЛА на севере Сирии, сообщил спутниковый телеканал Sky News Arabia.
По имеющейся информации, имя уничтоженного террориста - Абу Хадиджа аль-Урдуни. Операцию провели силы международной коалиции в районе Идлиба. Террорист был уничтожен ударом с воздуха по автомашине.
*Запрещенная в России террористическая организация
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