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2019-12-22T19:38+0300
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В России ответили на обвинения Польши в искажении истории
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РИА Новости

В России ответили на обвинения Польши в искажении истории

17:05 22.12.2019 (обновлено: 19:38 22.12.2019)
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© РИА Новости / Максим БлиновМИД в Москве
МИД в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Российские дипломаты и политики раскритиковали позицию МИД Польши относительно причины и виновников начала Второй мировой войны.
В четверг во время большой ежегодной пресс-конференции президент Владимир Путин напомнил, что советские войска вошли в Польшу после того, как польское правительство утратило контроль за своими вооруженными силами, находясь в это время "где-то уже в районе польско-румынской границы". В МИД Польши в ответ выразили "тревогу и недоумение", обвинив Москву в искажении истории.

"Странное заявление"

Комментируя позицию Варшавы, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Польша длительное время являлась виновником ухудшения отношений с Россией.
"Агрессивная риторика, снос памятников борцам с фашизмом, запевальная роль в принятии антироссийских санкций ЕС — прямые тому доказательства", — сказала она.
В Совфеде также назвали заявление польского МИД странным.
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"Такое впечатление, что современные польские политики не читают исторические документы и толкуют историю в угоду своим современным политическим представлениям", - заявил сенатор Олег Морозов в комментарии РИА Новости.
Политик напомнил, что перед заключением советско-германского пакта о ненападении Польша вместе с другими европейскими державами "лихорадочно" искала пути заключения союза с Германией против СССР.
"Ясно также, что, не введи СССР войска в восточные районы Польши, Германия к концу сентября вышла бы на советскую границу, что могло ускорить решение Гитлера о войне с нами", - отметил он.
По мнению Морозова, для объективной трактовки событий необходимо учитывать реалии того времени, а не стремиться пересмотреть историю.
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"Истину надо отстаивать"

Депутат Дмитрий Новиков, в свою очередь, счел возможным построить диалог двух стран по этому вопросу.
"Существует историческая истина, относительно которой компромиссов быть не может. Надо просто это понимать, интерпретации – это уже другое дело. <…> И с российской, и с польской стороны в составе таких экспертных групп, комиссий, должны быть люди, очень щепетильно относящиеся к историческим фактам", - сказал он РИА Новости.
Политик напомнил, что советские учебники истории не делали акцент на участии Варшавы в разделе Чехословакии, чтобы не омрачать отношения с дружественным государством. Тем не менее, это "не отменило прошлое", подчеркнул он.
"Истину надо отстаивать, а не идти на компромиссы", - заключил Новиков.
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Вторая мировая война (1939-1945)МИД РФМИД ПольшиПольшаРоссияВ мире
Популярные комментарии
сколько можно мусолить эту тему. Нам что заняться нечем больше.
22 декабря, 17:18
mdmiguel dios
180016103
Царство Польское - это каноническая территория Российской империи, которая сложилась исторически. И другой там не бывать. Это судьба.
22 декабря, 17:08
vvab6
7770029
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