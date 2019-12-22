Лавров пообещал ответ на санкции США без ущерба для России

МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Россия намерена без ущерба для себя ответить на санкции США против " Россия намерена без ущерба для себя ответить на санкции США против " Северного потока — 2 ", заявил глава МИД Сергей Лавров

Ранее Вашингтон потребовал от компаний, ведущих прокладку трубопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток", немедленно прекратить строительство. Компания Allseas уже приостановила работу.

"Конечно, мы будем это учитывать, выстраивая все наши отношения", — сказал Лавров в передаче " Большая игра " на Первом канале.

Он добавил, что не ожидал, что члены Демпартии США проголосуют за санкции.

"США унизили Европу"

Глава МИД также пообещал, "Северный поток-2" достроят в ближайшее время, а "Турецкий поток" запустят через две-три недели. Он отметил, что у Европы имеется коммерческий интерес, а также они заинтересованы в долгосрочной энергетической безопасности.

"В-третьих, конечно, их унизили. Все-таки слова прозвучали, в том числе из Берлина, который показывает, что чувство собственного достоинства у наших европейских партнеров еще сохранилось", - сказал Лавров.

"Забыл упомянуть"

Ранее посол США в Берлине Ричард Гренелл заявил, что весь день "получает от стран ЕС благодарности" за санкции против " Северного потока — 2 ".

"Если серьезно: 15 европейских стран, Европейская комиссия и Европейский парламент - все выразили свои опасения по поводу проекта. Мы давно слышим от наших европейских партнеров, что США должны поддержать их усилия. Поэтому санкции представляют собой очень проевропейское решение", - сказал он изданию Bild am Sonntag.

Сенатор Алексей Пушков заявил, что Гренелл забыл упомянуть другую половину Европы, которая осуждает США за эгоизм и наплевательское отношение.

"А насчет проекта... Хорошо смеется тот, кто смеется последним", – написал он в Twitter

Какую позицию займет Германия?

В свою очередь, замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в разговоре с РИА Новости отметил, что влияние санкций США на "Северный поток-2" будет во многом зависеть от Германии.

"Закон даёт определенную гибкость администрации в применении санкций. И соответственно, Германия должна занять такую переговорную позицию, которая будет способствовать предоставлению времени на сворачивание работ, в течение которого укладка газопровода будет завершена без введения санкций против трубоукладчика", - заявил Гривач.