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Лавров пообещал ответ на санкции США без ущерба для России
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РИА Новости

Лавров пообещал ответ на санкции США без ущерба для России

16:43 22.12.2019 (обновлено: 17:10 22.12.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Ленинградской области
Строительство газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Россия намерена без ущерба для себя ответить на санкции США против "Северного потока — 2", заявил глава МИД Сергей Лавров.
Ранее Вашингтон потребовал от компаний, ведущих прокладку трубопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток", немедленно прекратить строительство. Компания Allseas уже приостановила работу.
"Конечно, мы будем это учитывать, выстраивая все наши отношения", — сказал Лавров в передаче "Большая игра" на Первом канале.
Он добавил, что не ожидал, что члены Демпартии США проголосуют за санкции.
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"США унизили Европу"

Глава МИД также пообещал, "Северный поток-2" достроят в ближайшее время, а "Турецкий поток" запустят через две-три недели. Он отметил, что у Европы имеется коммерческий интерес, а также они заинтересованы в долгосрочной энергетической безопасности.
"В-третьих, конечно, их унизили. Все-таки слова прозвучали, в том числе из Берлина, который показывает, что чувство собственного достоинства у наших европейских партнеров еще сохранилось", - сказал Лавров.
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"Забыл упомянуть"

Ранее посол США в Берлине Ричард Гренелл заявил, что весь день "получает от стран ЕС благодарности" за санкции против "Северного потока — 2".
"Если серьезно: 15 европейских стран, Европейская комиссия и Европейский парламент - все выразили свои опасения по поводу проекта. Мы давно слышим от наших европейских партнеров, что США должны поддержать их усилия. Поэтому санкции представляют собой очень проевропейское решение", - сказал он изданию Bild am Sonntag.
Сенатор Алексей Пушков заявил, что Гренелл забыл упомянуть другую половину Европы, которая осуждает США за эгоизм и наплевательское отношение.
"А насчет проекта... Хорошо смеется тот, кто смеется последним", – написал он в Twitter.
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии
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Эксперт оценил слова американского дипломата о реакции ЕС на санкции

Какую позицию займет Германия?

В свою очередь, замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в разговоре с РИА Новости отметил, что влияние санкций США на "Северный поток-2" будет во многом зависеть от Германии.
"Закон даёт определенную гибкость администрации в применении санкций. И соответственно, Германия должна занять такую переговорную позицию, которая будет способствовать предоставлению времени на сворачивание работ, в течение которого укладка газопровода будет завершена без введения санкций против трубоукладчика", - заявил Гривач.
По его словам, если это не будет сделано, то проект будет завершен силами других судов. Эксперт добавил, что в таком случае потребуется больше времени, но все равно не больше нескольких месяцев. Вместе с тем газопровод "Турецкий поток" санкции никак затронуть уже не могут, так как его морская часть уже давно достроена.
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп во время саммита лидеров G7 в Мальбе, Канада. 2018 год
21 декабря, 14:00Акценты
Немецкая агрессия? Меркель "объявила войну" Трампу Издание Bild написало, что после сообщений об американских санкциях в отношении газопровода "Северный поток-2" немецкий канцлер Ангела Меркель "объявила войну" главе Белого дома.
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Северный поток — 2Турецкий потокГерманияРоссияСША
Популярные комментарии
Ответ России если будет на санкции,то точно без ущерба для США.Слишком экономически мощного противника нашли себе.
22 декабря, 17:37
Жан Чери
98102481
Для себя или для россиян? Это два разных вида живущих в России. То, что для себя, никто не сомневается. Вспомните кобзона, которого в ЕС пустили лечиться.
22 декабря, 17:11
ГГГеоргий Гринков
113410452
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