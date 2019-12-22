Путин отметил важность общения со СМИ во время пресс-конференции

"Для меня это важно. Чтобы услышать их точку зрения, их мнение, безусловно, я учитываю, я должен учитывать и учитываю это в своей практической работе. Но мне представляется, что и представителям прессы и общественности это тоже важно и тоже имеет значение, потому что объясняет мотивы поведения государственных органов, власти по тем или иным вопросам, показывает перспективу развития по каким-то ключевым проблемам, перед решением которых мы стоим", - пояснил глава государства.