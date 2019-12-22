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Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
Большая пресс-конференция Владимира Путина
2019-12-22T16:21+0300
https://ria.ru/20191222/1562696465.html
Путин отметил важность общения со СМИ во время пресс-конференции
https://cdn25.img.ria.ru/images/156260/58/1562605861_0:360:3002:2048_1036x0_80_0_0_221512b6e7c72900bd54f8e4e502206b.jpg
РИА Новости

Путин отметил важность общения со СМИ во время пресс-конференции

16:21 22.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что важно общаться с журналистами в рамках большой пресс-конференции, поскольку они близко общаются с людьми в своих регионах. Об этом он заявил в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
"Для меня это важно. Чтобы услышать их точку зрения, их мнение, безусловно, я учитываю, я должен учитывать и учитываю это в своей практической работе. Но мне представляется, что и представителям прессы и общественности это тоже важно и тоже имеет значение, потому что объясняет мотивы поведения государственных органов, власти по тем или иным вопросам, показывает перспективу развития по каким-то ключевым проблемам, перед решением которых мы стоим", - пояснил глава государства.
Он также отверг предположение некоторых западных СМИ, что такой формат общения с журналистами является манипуляцией и контролем средств массовой информации.
"Ничего общего с манипуляциями это не имеет, я высказываю свою точку зрения по тем вопросам, которые волнуют представителей средств массовой информации", - сказал президент.
Большие пресс-конференции Владимира Путина
19 декабря, 09:42Большая пресс-конференция Владимира Путина
Большие пресс-конференции Владимира Путина
Глава государства отметил, что вопросы на пресс-конференции демонстрируют тренды экономики и социальной сферы, все это "очень полезно, представляет большой интерес и, конечно, свидетельствует о нашей открытости".
"Вот и все. А на что мы там влияем? Влияем в том смысле, что доносим до зрителей, читателей, слушателей тех средств массовой информации, которые здесь присутствуют, свою точку зрения", - подчеркнул российский лидер.
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Большая пресс-конференция Владимира ПутинаВладимир ПутинРоссияОбщество
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