В Совфеде прокомментировали заявления Польши о Второй мировой войне

Официальная Варшава высказала "тревогу и недоумение" по поводу слов президента России Владимира Путина о причинах и виновниках начала Второй мировой войны, говорится в заявлении МИД Польши. На пресс-конференции в четверг Путин напомнил, что советские войска вошли в Польшу "после того, как польское правительство утратило контроль за своими вооруженными силами и за тем, что происходит на территории" страны. Президент РФ отметил, что польское правительство в это время "находилось где-то уже в районе польско-румынской границы" и "не с кем бы было даже разговаривать на эту тему".

"Очень странное заявление. Такое впечатление, что современные польские политики не читают исторические документы и толкуют историю в угоду своим современным политическим представлениям", - сказал Морозов РИА Новости.

По его словам, общеизвестно, что Польша до заключения советско-германского пакта о ненападении "лихорадочно" искала возможности для военного союза с Германией против СССР, это же делали и другие европейские державы. Когда Германия напала на Польшу, уже была отдана ей на откуп Чехословакия, произошёл австрийский аншлюс, отметил он. А к моменту, когда СССР вступил на территорию Польши, через 17 дней после начала войны в неё уже включились более десятка стран, а Польша была фактически разгромлена, добавил Морозов. С СССР Польша уже фактически не воевала, армия сдавалась в плен десятками тысяч, подчеркнул сенатор.