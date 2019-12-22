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В Совфеде прокомментировали заявления Польши о Второй мировой войне
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РИА Новости

В Совфеде прокомментировали заявления Польши о Второй мировой войне

16:09 22.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСенатор Олег Морозов
Сенатор Олег Морозов
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Сенатор Олег Морозов. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Заявляя о "тревоге и недоумении" в связи с высказываниями президента РФ Владимира Путина о причинах начала Второй мировой войны, Польша стремится переписать историю в угоду своим желаниям и современным политическим представлениям, считает сенатор Олег Морозов.
Официальная Варшава высказала "тревогу и недоумение" по поводу слов президента России Владимира Путина о причинах и виновниках начала Второй мировой войны, говорится в заявлении МИД Польши. На пресс-конференции в четверг Путин напомнил, что советские войска вошли в Польшу "после того, как польское правительство утратило контроль за своими вооруженными силами и за тем, что происходит на территории" страны. Президент РФ отметил, что польское правительство в это время "находилось где-то уже в районе польско-румынской границы" и "не с кем бы было даже разговаривать на эту тему".
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"Очень странное заявление. Такое впечатление, что современные польские политики не читают исторические документы и толкуют историю в угоду своим современным политическим представлениям", - сказал Морозов РИА Новости.
По его словам, общеизвестно, что Польша до заключения советско-германского пакта о ненападении "лихорадочно" искала возможности для военного союза с Германией против СССР, это же делали и другие европейские державы. Когда Германия напала на Польшу, уже была отдана ей на откуп Чехословакия, произошёл австрийский аншлюс, отметил он. А к моменту, когда СССР вступил на территорию Польши, через 17 дней после начала войны в неё уже включились более десятка стран, а Польша была фактически разгромлена, добавил Морозов. С СССР Польша уже фактически не воевала, армия сдавалась в плен десятками тысяч, подчеркнул сенатор.
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"Ясно также, что, не введи СССР войска в восточные районы Польши, Германия к концу сентября вышла бы на границу СССР, что могло ускорить решение Гитлера о войне с нами. Другими словами, при оценке событий того времени надо исходить из тогдашних политических и военно-стратегических реалий, а не из исторических обид и желания пересмотреть историю им в угоду", - заявил Морозов.
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Вторая мировая война (1939-1945)Олег МорозовМИД ПольшиВладимир ПутинПольшаРоссияВ мире
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