В Донбассе установили памятник Андрею Стенину

Памятник на месте гибели фотокорреспондента Международного информационного агентства "Россия сегодня" Андрея Стенина и корреспондентов портала "Информационный Корпус" Сергея Коренченкова и Андрея Вячало в окрестностях поселка Горняк в Донецкой области.

СНЕЖНОЕ, 22 дек - РИА Новости. Памятник фотокорреспонденту агентства РИА Новости Памятник фотокорреспонденту агентства РИА Новости Андрею Стенину установлен на месте его гибели в Донбассе в окрестностях поселка Горняк, передает корреспондент РИА Новости.

Фотокорреспондент МИА "Россия Сегодня" Андрей Стенин погиб в 2014 году в окрестностях населенного пункта Горняк в Снежнянском районе в результате обстрела со стороны украинских силовиков.

Инициаторами установки памятника стали его коллеги из различных СМИ, они же и занимались сбором средств.

Мемориал открыт 22 декабря, в день рождения Стенина.

На месте присутствует несколько десятков человек, в их числе глава района, директор школы имени Андрея Стенина и его коллеги. Также на месте присутствуют местные жители, которые по личной инициативе пришли возложить цветы в память о погибшем фотокорреспонденте. Кроме того, на месте находится священник.