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В Донбассе установили памятник Андрею Стенину
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РИА Новости

В Донбассе установили памятник Андрею Стенину

15:56 22.12.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПамятник на месте гибели фотокорреспондента Международного информационного агентства "Россия сегодня" Андрея Стенина и корреспондентов портала "Информационный Корпус" Сергея Коренченкова и Андрея Вячало в окрестностях поселка Горняк в Донецкой области.
Памятник на месте гибели фотокорреспондента Международного информационного агентства Россия сегодня Андрея Стенина и корреспондентов портала Информационный Корпус Сергея Коренченкова и Андрея Вячало в окрестностях поселка Горняк в Донецкой области.
© РИА Новости / Валерий Мельников
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СНЕЖНОЕ, 22 дек - РИА Новости. Памятник фотокорреспонденту агентства РИА Новости Андрею Стенину установлен на месте его гибели в Донбассе в окрестностях поселка Горняк, передает корреспондент РИА Новости.
Фотокорреспондент МИА "Россия Сегодня" Андрей Стенин погиб в 2014 году в окрестностях населенного пункта Горняк в Снежнянском районе в результате обстрела со стороны украинских силовиков.
Инициаторами установки памятника стали его коллеги из различных СМИ, они же и занимались сбором средств.
Мемориал открыт 22 декабря, в день рождения Стенина.
Мемориальная доска в честь фотокорреспондента МИА Россия сегодня Андрея Стенина
20 декабря, 18:48
"Фотография была честнее": коллеги вспоминают Андрея Стенина
На месте присутствует несколько десятков человек, в их числе глава района, директор школы имени Андрея Стенина и его коллеги. Также на месте присутствуют местные жители, которые по личной инициативе пришли возложить цветы в память о погибшем фотокорреспонденте. Кроме того, на месте находится священник.
Мемориал представляет из себя три гранитных плиты, на которых высечено изображение Андрея Стенина и двух его коллег, которые также погибли на этом месте в 2014 году.
Фотокорреспондент Андрей Стенин в Каире, Египет
Вчера, 10:00
Человек с фотоаппаратом. Памяти Андрея Стенина
3810130
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Андрей СтенинДонбассРоссия сегодняОбщество
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