В Донбассе установили памятник Андрею Стенину

СНЕЖНОЕ, 22 дек - РИА Новости. Памятник фотокорреспонденту агентства РИА Новости Андрею Стенину установлен на месте его гибели в Донбассе в окрестностях поселка Горняк, передает корреспондент РИА Новости.
Фотокорреспондент МИА "Россия Сегодня" Андрей Стенин погиб в 2014 году в окрестностях населенного пункта Горняк в Снежнянском районе в результате обстрела со стороны украинских силовиков.
Инициаторами установки памятника стали его коллеги из различных СМИ, они же и занимались сбором средств.
Мемориал открыт 22 декабря, в день рождения Стенина.
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На месте присутствует несколько десятков человек, в их числе глава района, директор школы имени Андрея Стенина и его коллеги. Также на месте присутствуют местные жители, которые по личной инициативе пришли возложить цветы в память о погибшем фотокорреспонденте. Кроме того, на месте находится священник.
Мемориал представляет из себя три гранитных плиты, на которых высечено изображение Андрея Стенина и двух его коллег, которые также погибли на этом месте в 2014 году.
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