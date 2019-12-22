Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-22T15:55+0300
https://ria.ru/20191222/1562695915.html
Украина принудительно снизила мощности АЭС
https://cdn25.img.ria.ru/images/156175/34/1561753437_0:0:2559:1439_1036x0_80_0_0_e22062881d965e79e9c84152fab9692b.jpg
РИА Новости

Украина принудительно снизила мощности АЭС

15:55 22.12.2019
3674
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкРовенская атомная электростанция на Украине
Ровенская атомная электростанция на Украине
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
Перейти в фотобанк
Ровенская атомная электростанция на Украине. Архивное фото
КИЕВ, 22 дек - РИА Новости. Украина ночью в воскресенье совершила диспетчерское принудительное снижение генерации электроэнергии на АЭС на 400 МВТ из-за низкого спроса, сообщил председатель комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус.
Парламент Украины 4 декабря принял закон, которым запретил импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам. Закон вступит в силу после того, как будет подписан президентом и опубликован в официальной прессе.

"Сегодня с 02.00 до 06.00 (с 03.00 до 07.00 мск - Прим. ред.) было совершено диспетчерское принудительное снижение генерации атомных электростанций на величину 400 МВт", - написал Герус в Facebook.

Он добавил, что причиной этому стал низкий спрос, теплая погода и падение промышленности при высокой выработке "зеленых" производителей.
Газовая плита в жилом доме в Киеве
8 ноября, 03:53
Экс-депутат Рады предрек Украине энергетический коллапс и "холодные" бунты
"Импорт электроэнергии из РФ и Белоруссии отсутствует. Дожили до того, что отключаем уже построенные государственные атомные электростанции с тарифом 0,7 гривен и с нулевыми выбросами СО2, чтобы обеспечивать работу частных промышленных СЭС (солнечных электростанций - Прим. ред.) и ВЭС (ветряная электростанция - Прим. ред.) с крупнейшим в Европе евротарифом 3-5 гривен за кВт-час", - отметил Герус.
Он также сообщил, что весной подобная ситуация будет повторяться в масштабах в разы больших.
Украина прекратила импорт электроэнергии из РФ в 2015 году. В сентябре Рада разрешила импортировать электроэнергию по двусторонним договорами из России и Белоруссии, и в начале октября Украина возобновила импорт электроэнергии из РФ по таким договорам.
Инженер-оператор Сергей Соколов в реакторном зале Обнинской АЭС. 1984 год
27 июня, 05:04
Атомные электростанции в мире
16976032
Обсудить 5
Андрей ГерусСитуация на УкраинеВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
Рекомендуем
Объект газотранспортной системы Украины
Партия Порошенко видит в сделке с "Газпромом" угрозу нацбезопасности
Встреча лидеров нормандской четверки
Лавров: Меркель и Макрон удивились попытке Киева "вскрыть" "Минск-2"
Газодобывающее предприятие на Украине
Пять украинских компаний подписали контракт с "Газпромом", пишут СМИ
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток-2
Лавров пообещал ответ на санкции США против "Северного потока — 2"
МИД в Москве
В России ответили на обвинения Польши в искажении истории
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги в Москве. 19 декабря 2019
Лавров рассказал о препятствиях для обмена пленными в Донбассе
Актер Гоша Куценко
Гоша Куценко рассказал о желании стать президентом Украины
Строительство газопровода Северный поток-2
В США сообщили о реакции стран ЕС на санкции по "Северному потоку — 2"
Сотрудники правоохранительных органов США
Генконсульство России прокомментировало ситуацию со стрельбой в Чикаго
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
МИД Украины объяснил запрет на въезд в Россию по внутреннему паспорту
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам визита в США в посольстве России
Лавров оценил влияние американских санкций на "Северный поток — 2"
Газовое оборудование в Львовской области Украины
Миллер раскрыл детали транзитного договора России и Украины
Лучевая терапия
Онколог назвала симптомы рака в области головы и шеи
Укладка железнодорожного полотна при строительстве Крымского моста
Путин откроет железнодорожное движение по Крымскому мосту
Сенатор Олег Морозов
В Совфеде прокомментировали заявления Польши о Второй мировой войне
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:25Совфед рассмотрит законы об обороте лекарств, виноделии и отдыхе детей
03:21СМИ: Трамп после выдачи Винника поддержит Грецию в споре с Турцией
03:06СМИ сообщило о серьезной кадровой ротации в Минобороны
02:59Названы лучшие способы остановки автомобиля при отказе тормозов
02:57Allseas вывела из Балтийского моря строившие "Северный поток — 2" суда
02:37ЛНА Хафтара пригрозила сбивать гражданские самолеты с оружием на борту
02:27Гастроэнтеролог рассказала об опасности манной каши
02:19Корсика отрезана от Франции из-за шторма, сообщает СМИ
01:56В Египте освободили бывшего начальника генштаба страны, сообщает СМИ
01:50Во второй тур выборов президента Хорватии прошли два кандидата
01:49Концертный директор прокомментировал скандал Бочкаревой с наркотиками
01:36Правительство Германии уверенно в завершении "Северного потока — 2"
01:30МИД Венесуэлы осудил присоединение Боливии к Группе Лимы
01:25Источник: ВВС Израиля находились над Ливаном во время ударов по Сирии
01:16На Камчатке перевернулся перевозивший 21 пассажира автобус
01:12Армия Израиля не комментирует сообщения о ракетной атаке на Дамаск
01:07Владимир Путин откроет железнодорожное движение по Крымскому мосту
01:02В Венесуэле заявили об иностранной поддержке атаки на воинскую часть
00:50Сюткин оценил шутку Шнурова над обидевшим Гагарину участником "Голоса"
00:47Дамаск подвергся ракетной атаке
Лента новостейМолния