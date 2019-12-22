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Новый год—2020
2019-12-22T15:51+0300
https://ria.ru/20191222/1562695840.html
ЦОДД предупредил столичных водителей о перекрытиях в праздники
https://cdn22.img.ria.ru/images/156196/27/1561962753_0:158:3360:2048_1036x0_80_0_0_fa1019b478dde8fd05853264012b483c.jpg
РИА Новости

ЦОДД предупредил столичных водителей о перекрытиях в праздники

15:50 22.12.2019 (обновлено: 15:51 22.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичУлица Новый Арбат в Москве
Улица Новый Арбат в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Улица Новый Арбат в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) попросил водителей в Москве заранее ознакомиться с ограничениями и перекрытиями, которые планируется ввести в столице на новогодние праздники.
"ЦОДД разослал 192 тысяч sms водителям с планируемыми ограничениями и перекрытиями движения на новогодние праздники. Ознакомьтесь с маршрутом заранее", - говорится в Twitter центра.
Также информация уже появилась на дорожных табло и будет в навигационных системах.
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Новый год—2020Центр организации дорожного движения (ЦОДД)МоскваОбщество
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