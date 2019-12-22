ЦОДД предупредил столичных водителей о перекрытиях в праздники

"ЦОДД разослал 192 тысяч sms водителям с планируемыми ограничениями и перекрытиями движения на новогодние праздники. Ознакомьтесь с маршрутом заранее", - говорится в Twitter центра.
Также информация уже появилась на дорожных табло и будет в навигационных системах.
ЦОДД разослал 192 тыс. sms водителям с планируемыми ограничениями и перекрытиями движения на новогодние праздники. Ознакомьтесь с маршрутом заранее. Также информация уже появилась на дорожных табло и будет в навигационных системах.— ЦОДД (@gucodd) December 22, 2019
Все ограничения здесь: https://t.co/KcNDuHVm6o